Marta Gómez Montero ficha por Telemadrid tras su incidente con Cintora en TVE y Antonio Naranjo le da la bienvenida: "Aquí no tendrás que comer nada que no quieras"

No hay mal que por bien no venga. Esto es lo que ha debido pensar Marta Gómez Montero, que tras su tremenda polémica con Jesús Cintora en 'Malas Lenguas Noche' el pasado sábado, ha visto cómo su presencia en televisión se ha multiplicado en apenas tres días. Y es que después de este incidente, la periodista ha fichado por Telemadrid, donde ya se ha estrenado como nueva colaboradora de 'El Análisis: diario de la noche'.

Este mismo lunes, Gómez Montero volvió a los estudios de TVE en Prado del Rey (Madrid) para firmar la paz con Cintora (gracias a la mediación de José Pablo López, presidente de RTVE), dos días después de haber abandonado el plató entre lágrimas con un tremendo mensaje para el soriano: "No me vas a humillar más, prefiero comer mierda", le dijo utilizando una cita literaria. En su regreso, le dejó muy claro con gran elegancia que el respeto era algo obligatorio a partir de ahora.

Horas después de este reencuentro, Marta Gómez Montero debutó como colaboradora en la tertulia de actualidad presentada por Antonio Naranjo en la cadena autonómica madrileña. Su recibimiento no evitó entrar de lleno en la polémica: “Bienvenida. No te preocupes porque aquí no voy a necesitar disculparme, no vas a pasar un mal rato ni vas a tener que comer nada que no quieras".

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Ella optó por no responder a este comentario y entrar directamente en materia, comentando los diferentes temas de la actualidad política que se comenzaron a poner sobre la mesa del espacio que se emite en el acceso al prime time de Telemadrid con buenos datos de audiencia.