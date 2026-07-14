Jesús Ramal, amigo íntimo del marido de María Jesús Ruiz, se encara con los colaboradores de '¡De lunes a viernes!': “Buscas fama”

La polémica alrededor de Curro Rodríguez, marido de María Jesús Ruiz, volvió a ocupar parte de la tarde de '¡De lunes a viernes!' en el inicio de la semana. En esta ocasión, el foco recayó sobre Jesús Ramal, el supuesto amigo de Curro que ha puesto sobre la mesa varias pruebas relacionadas con la presunta infidelidad del empresario. Su presencia en el plató derivó en varios enfrentamientos con los colaboradores, que cuestionaron tanto sus intenciones como el momento elegido para hablar.

Terelu Campos fue una de las primeras en expresar sus dudas sobre el invitado. Después de ver un repaso por sus apariciones en distintos programas, la colaboradora le reprochó su actitud y le dijo que pasaba “de 0 a 100” con demasiada facilidad. “No te entiendo de qué vas”, le soltó en directo. Jesús, lejos de dar un paso atrás, aseguró que todavía conserva material para defender su versión: “Tengo el móvil lleno de pruebas”.

El tono subió cuando Lydia Lozano entró en la conversación y le llamó “mentiroso”. La respuesta de Jesús fue inmediata: “La mentirosa eres tú”. El invitado insistió en que está dispuesto a demostrar lo que dice e incluso se mostró dispuesto a someterse a una prueba para defender su relato. “Soy capaz de ponerme con la máquina de verdad”, afirmó tajante ante las dudas del plató.

Laura Matamoros también quiso saber por qué ha decidido hablar ahora y no en el momento en el que supuestamente ocurrieron los hechos. Jesús explicó que antes no se veía preparado para contar su versión, una respuesta que generó nuevas reacciones entre los colaboradores. La tensión aumentó cuando el invitado presumió de tener amigos famosos y Matamoros ironizó preguntándole si eran “amigos de mensajes bomba”. Él replicó visiblemente molesto: “No, como los que haces tú”.

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El enfrentamiento dejó claro que buena parte del plató no termina de creer sus motivos. Terelu Campos llegó a señalar: "Buscas la fama", una acusación que Jesús Ramal negó mientras defendía que sus pruebas acabarán hablando por él.