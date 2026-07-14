Ganador del primer programa de 'El Grand Prix' ayer: Polinyà vs Cantalejo

'El Grand Prix' ya tiene su primer pueblo ganador de la edición de 2026. Polinyà, en Barcelona, se llevó la victoria en el estreno de la nueva temporada del concurso de La 1 tras imponerse a Cantalejo, en Segovia, en una noche marcada por el regreso de Ramón García, la continuidad de Lalachus y el debut de Gorka Rodríguez como nuevo copresentador del formato.

El programa arrancó con Polinyà compitiendo en el equipo azul y Cantalejo defendiendo el amarillo. La localidad catalana contó con Valeria Ros como madrina, mientras que Boris Izaguirre acompañó al pueblo segoviano.

Polinyà empezó con ventaja gracias a la Carta Dorada conseguida en la prueba inicial, lo que le permitió abrir el marcador con 6 puntos frente a los 2 de Cantalejo. Aun así, el duelo se fue ajustando durante la noche y el municipio segoviano logró acercarse tras pruebas como 'Baloncesto en pañales' y 'Los troncos locos', hasta quedarse a solo un punto de su rival antes del tramo final.

La penúltima prueba volvió a inclinar la balanza hacia el equipo azul. En 'Super bolos', Polinyà aprovechó mejor su turno y llegó a 'El diccionario' con 26 puntos, frente a los 23 de Cantalejo. Como es habitual, la prueba final volvió a ser decisiva, aunque este año incorpora una novedad: la última palabra vale cuatro puntos, tanto para sumar como para restar.

Cantalejo empezó perdiendo tres puntos, mientras Polinyà acertó y amplió su ventaja. Después, los segovianos recuperaron terreno, pero el acierto de Polinyà dejó prácticamente sentenciada la noche. En la última palabra, Cantalejo volvió a caer y Polinyà remató, cerrando el marcador con 36 puntos frente a los 19 de su rival.

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Con este resultado, Polinyà se coloca como el primer clasificado provisional de la temporada y firma además un estreno con una puntuación muy alta para la tabla general. La edición de 2026 contará con doce municipios, seis programas clasificatorios, dos semifinales y una gran final, por lo que el resultado del primer duelo puede ser clave de cara a las siguientes fases del concurso.