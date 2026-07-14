Duelo televisivo
Ganador del primer programa de 'El Grand Prix' ayer: Polinyà vs Cantalejo
El pueblo barcelonés se impuso al municipio segoviano en el estreno de la nueva temporada del concurso de Ramón García en La 1.
'El Grand Prix' ya tiene su primer pueblo ganador de la edición de 2026. Polinyà, en Barcelona, se llevó la victoria en el estreno de la nueva temporada del concurso de La 1 tras imponerse a Cantalejo, en Segovia, en una noche marcada por el regreso de Ramón García, la continuidad de Lalachus y el debut de Gorka Rodríguez como nuevo copresentador del formato.
El programa arrancó con Polinyà compitiendo en el equipo azul y Cantalejo defendiendo el amarillo. La localidad catalana contó con Valeria Ros como madrina, mientras que Boris Izaguirre acompañó al pueblo segoviano.
Polinyà empezó con ventaja gracias a la Carta Dorada conseguida en la prueba inicial, lo que le permitió abrir el marcador con 6 puntos frente a los 2 de Cantalejo. Aun así, el duelo se fue ajustando durante la noche y el municipio segoviano logró acercarse tras pruebas como 'Baloncesto en pañales' y 'Los troncos locos', hasta quedarse a solo un punto de su rival antes del tramo final.
La penúltima prueba volvió a inclinar la balanza hacia el equipo azul. En 'Super bolos', Polinyà aprovechó mejor su turno y llegó a 'El diccionario' con 26 puntos, frente a los 23 de Cantalejo. Como es habitual, la prueba final volvió a ser decisiva, aunque este año incorpora una novedad: la última palabra vale cuatro puntos, tanto para sumar como para restar.
Cantalejo empezó perdiendo tres puntos, mientras Polinyà acertó y amplió su ventaja. Después, los segovianos recuperaron terreno, pero el acierto de Polinyà dejó prácticamente sentenciada la noche. En la última palabra, Cantalejo volvió a caer y Polinyà remató, cerrando el marcador con 36 puntos frente a los 19 de su rival.
Con este resultado, Polinyà se coloca como el primer clasificado provisional de la temporada y firma además un estreno con una puntuación muy alta para la tabla general. La edición de 2026 contará con doce municipios, seis programas clasificatorios, dos semifinales y una gran final, por lo que el resultado del primer duelo puede ser clave de cara a las siguientes fases del concurso.
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
- Cuatro detenidos por enterrar en suelo agrícola de Sant Esteve Sesrovires 46.000 toneladas de basura de Francia
- España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos
- Quién es Marta Gómez Montero, la periodista que abandonó entre lágrimas el programa de Jesús Cintora
- ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, negocia la compra de gran parte del capital de Openchip
- Eusebio Unzué, mánager del Movistar: “Con Pogacar, el resto sólo vamos a acabar el Tour lo mejor posible”
- David Jiménez, abogado, sobre qué hacer cuando un hijo deja de hablarte y quieres quitarle del testamento: 'Puede haber una vía para la desheredación por maltrato psicológico