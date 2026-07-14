Semifinal
Francia - España, partido de hoy del Mundial 2026: horario, dónde ver en TV y qué se juegan
La Selección busca ante la Francia de Mbappé su segunda final de una Copa del Mundo en una semifinal que se disputa en Dallas.
España se juega este martes 14 de julio uno de los partidos más importantes de los últimos años. La Selección se mide a Francia en la primera semifinal del Mundial 2026, un duelo entre dos campeonas del mundo que decidirá al primer finalista del torneo. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, en Dallas, y arrancará a las 21:00 horas, horario peninsular español.
El partido podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE y también en streaming mediante RTVE Play. Además, DAZN ofrecerá el encuentro dentro de su cobertura del Mundial, y Movistar Plus+ lo incluirá a través de sus canales vinculados a la competición. La retransmisión de RTVE comenzará minutos antes del inicio.
Lo que hay en juego es el billete para la gran final del Mundial 2026. España busca disputar la segunda final mundialista de su historia, después de la conquistada en 2010, mientras Francia aspira a regresar a la pelea por el título tras levantar la Copa del Mundo en 1998 y 2018. El ganador se enfrentará en la final al vencedor de la otra semifinal, que medirá a Argentina e Inglaterra.
La Selección llega a la cita después de eliminar a Bélgica en cuartos de final, en un partido que reforzó la candidatura del equipo de Luis de la Fuente. Francia, por su parte, accedió a semifinales tras superar a Marruecos y vuelve a apoyarse en el peso de Kylian Mbappé, uno de los grandes nombres propios del torneo.
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