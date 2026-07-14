Contreras responde sin tapujos al supuesto fichaje de Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Àngels Barceló por La Séptima, el nuevo canal de la TDT

La Séptima empieza a tomar forma antes de su llegada a la TDT. El nuevo canal, impulsado por José Miguel Contreras junto a accionistas vinculados a Prisa, ya ha lanzado su primera promo oficial y prevé iniciar emisiones el próximo 5 de noviembre, con una inversión inicial de entre 20 y 25 millones de euros. El proyecto nace con la intención de competir en el terreno de la actualidad, el directo y los formatos conversacionales.

Uno de los grandes focos está en los posibles rostros que encabezarán su parrilla. En las últimas semanas han sonado nombres como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Àngels Barceló, tres perfiles asociados a la información política y al análisis de actualidad. Contreras, sin embargo, ha evitado confirmar fichajes cerrados, aunque sí ha dejado una respuesta muy significativa al ser preguntado por ellos: “De estos tres; hay uno que no va a estar seguro, hay otro que es posible y otro que yo espero que sí”.

El comentario alimenta todavía más las especulaciones sobre la composición del nuevo canal, especialmente por el peso actual de Intxaurrondo y Ruiz en TVE. La periodista está al frente de 'La hora de La 1', mientras que Javier Ruiz conduce 'Mañaneros 360', dos apuestas de la cadena pública que han reforzado su presencia en la franja matinal. En el caso de Barceló, su nombre aparece ligado al proyecto después de su etapa al frente de 'Hoy por Hoy' en la Cadena SER.

Contreras también ha querido marcar distancia respecto a la etiqueta ideológica que ya acompaña a La Séptima antes de su estreno. “Nosotros no estamos aquí por ideología, sino para montar una industria y un grupo audiovisual potente de cara a los próximos años”, sostiene el fundador de La Sexta. Aun así, admite que el canal tendrá un posicionamiento reconocible y apunta a un público con “ideas progresistas, de modernidad y de innovación”, aunque advierte de que vincularse a posiciones partidistas sería un error para una televisión que aspira a crecer.

El modelo de programación tampoco seguirá el esquema clásico de una cadena generalista. Contreras adelanta que La Séptima no contará con informativos convencionales, al considerar que ese formato pertenece al pasado en un contexto dominado por las redes sociales y el consumo inmediato de noticias. “No tiene sentido esperar a las 15.00 o a las 20.00 a escuchar un informativo”, explica sobre una cadena que quiere estar “permanentemente abierta y en directo”.

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La apuesta irá más hacia programas de conversación y análisis que hacia tertulias de choque. Contreras defiende una televisión de actualidad “más explicativa” y “más de contexto”, alejada de la sucesión rápida de conexiones y enfrentamientos en plató. Con esa fórmula, La Séptima aspira a hacerse un hueco entre Cuatro y laSexta y alcanzar en el medio plazo un 4% o 5% de audiencia, un objetivo que obligará a combinar identidad propia con una oferta lo bastante amplia para no quedarse encerrada en un único nicho.