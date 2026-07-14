Lunes 13 de julio
Audiencias TV ayer | 'El Grand Prix' regresa líder mientras Cuatro acierta con 'El mago del vino'
La 1 domina el lunes con el estreno del concurso y el séptimo encierro, mientras Cuatro firma una gran noche y La 2 celebra un máximo histórico.
La 1 arrancó la semana con pleno de éxitos. El regreso de 'El Grand Prix' volvió a conquistar a la audiencia y lideró la noche con un 16,8% de share y una media de 1.427.000 espectadores.
El dominio de la cadena pública comenzó desde primera hora con el séptimo encierro de San Fermín, que volvió a arrasar al registrar un 57,8% de cuota y 1.110.000 espectadores. El especial completo alcanzó un 44,5% de share. El arrastre también impulsó a 'La Hora de La 1', que lideró con un 26,7% y 507.000 espectadores.
La otra gran noticia de la jornada estuvo en Cuatro. El estreno de 'El mago del vino' comenzó con buen pie al firmar un 6,9% de cuota y 587.000 espectadores, mientras que 'Horizonte' continuó en plena forma en el access prime time al registrar el segundo mejor dato del mes con un 9% de share y 914.000 espectadores.
En Antena 3, 'En tierra lejana' mantuvo su solidez con un 11,2% de cuota y 805.000 espectadores. Telecinco apostó por la película 'Jurassic World: Dominion', que obtuvo un 7,2% de share y 411.000 espectadores, mientras que 'First Dates Summer' reunió a 811.000 espectadores y un 7,9% de cuota en el access.
En la tarde, 'De lunes a viernes' inició la semana con una ligera subida hasta el 7,3% de share y 530.000 espectadores, tres décimas más que el viernes. Además, La 2 celebró el máximo histórico de 'Malas lenguas', que alcanzó un 8,5% de cuota y reunió a 632.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
Grand Prix: Presenta: 1.171.000 (12%)
Grand Prix: 1.427.000 (16,8%)
Antena 3
El Hormiguero: 1.033.000 (10%)
En tierra lejana: 805.000 (11,2%)
Telecinco
First dates: Summer: 811.000 (7,9%)
Cine 5 estrellas “Jurassic World: Dominion”: 411.000 (7,2%)
laSexta
El Intermedio: 506.000 (5%)
El Taquillazo “Los renglones torcidos de Dios”: 223.000 (4,1%)
Cuatro
First dates: 413.000 (4,6%)
Horizonte: 914.000 (9%)
El mago del vino: 587.000 (6,9%)
La 2
Trivial pursuit: 359.000 (4,1%)
Cifras y letras: 456.000 (4,5%)
Cine clásico “Alien, el 8º pasajero”: 209.000 (2,3%)
LATE NIGHT
La 1
Grand Prix: 238.000 (8,7%)
Antena 3
En tierra lejana: 218.000 (7,6%)
Cuatro
El Chofer de Ruiz-Mateos: 212.000 (4,7%)
El Chofer de Ruiz-Mateos: 121.000 (5,8%)
La 2
Cine “El informe pelicano”: 88.000 (2,7%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 981.000 (11,1%)
Valle Salvaje: 735.000 (9,6%)
La Promesa: 876.000 (12,2%)
Malas lenguas: 694.000 (9,9%)
Aquí la Tierra: 745.000 (10%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.268.000 (13,8%)
Y ahora Sonsoles: 749.000 (9,9%)
Pasapalabra: 1.287.000 (17,2%)
Telecinco
Amor... ¡o lo que surja!: 501.000 (5,4%)
El verano se mueve: 487.000 (6%)
¡De lunes a viernes!: 530.000 (7,3%)
Allá tú: 694.000 (9,5%)
laSexta
Zapeando: 511.000 (5,6%)
Más Vale Tarde: 437.000 (5,8%)
laSexta Clave: 396.000 (4,7%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 745.000 (8,6%)
Lo sabe, no lo sabe: 422.000 (5,9%)
La 2
Saber y ganar: 628.000 (6,7%)
Grandes documentales: 332.000 (3,8%)
Malas lenguas: 632.000 (8,5%)
Diario de un nómada: 163.000 (2,3%)
Jeopardy: 120.000 (1,6%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 507.000 (26,7%)
Mañaneros 360: 532.000 (17,4%)
Mañaneros 360: 1.092.000 (13,8%)
Antena 3
Espejo Público Verano: 280.000 (11,3%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 733.000 (14,9%)
La ruleta de la suerte: 1.463.000 (20,1%)
Telecinco
La mirada crítica: 202.000 (10,3%)
Vamos a ver verano: 275.000 (9,8%)
El precio justo: 579.000 (8,7%)
laSexta
Equipo de investigación: 39.000 (2,2%)
Aruser@s fresh: 182.000 (9,2%)
Al rojo vivo: 247.000 (6,8%)
Cuatro
¡Toma salami!: 16.000 (1,3%)
Alerta cobra: 15.000 (0,8%)
En boca de todos: 248.000 (8,1%)
La 2
Jardines con historia: 26.000 (1,9%)
Gigantes y salvajes: 24.000 (1,4%)
Territorio salvaje: 21.000 (1,2%)
Pueblo de Dios: 17.000 (0,8%)
El Señor de los bosques: 39.000 (1,9%)
El Señor de los bosques: 44.000 (2,1%)
Hogares increíbles con Dermot Bannon: 39.000 (1,7%)
Las rutas D’Ambrosio: 54.000 (2,1%)
Curro Jiménez: 112.000 (3,1%)
El Cazador: 90.000 (1,5%)
El Cazador: 196.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.086.000 (22,2%)
Telediario 1: 1.424.000 (15,3%)
Informativos Telecinco 15h: 798.000 (8,5%)
Noticias Cuatro 1: 579.000 (8,4%)
laSexta Noticias 14h: 534.000 (6,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.683.000 (19,2%)
Telediario 2: 1.193.000 (13,8%)
Informativos Telecinco 21h: 662.000 (7,7%)
laSexta Noticias 20h: 487.000 (6,8%)
Noticias Cuatro 2: 374.000 (5,2%)
Mañana
Telediario matinal: 129.000 (25,4%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 209.000 (12%)
El Matinal: 132.000 (7,8%)
RANKING
Diario: La 1 (14,2%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (7,4%), Cuatro (6,7%), laSexta (5,3%), La 2 (3,9%).
Mensual: La 1 (19,2%), Antena 3 (11,4%), Telecinco (6,9%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,9%), La 2 (3,5%).
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