Atresplayer anuncia una avalancha de estrenos para la próxima temporada tras cerrar el curso con récord

Atresplayer cierra una de sus temporadas más fuertes desde su lanzamiento. La plataforma de Atresmedia ha superado los 760.000 suscriptores y ha reunido 24 millones de espectadores a lo largo del curso, unas cifras con las que el grupo refuerza su posición en el mercado digital español.

El crecimiento llega después de un curso especialmente intenso en estrenos. Atresplayer ha lanzado 11 nuevos proyectos esta temporada y reivindica su posición como una de las plataformas españolas con mayor volumen de producción nacional. Entre los títulos estrenados figuran 'Mar Afuera', 'La Ruta Vol. 2: Ibiza', 'La Nena', 'Rafaela y su loco mundo', 'Entre tierras 2', 'Las hijas de la criada', 'Los Protegidos: Un nuevo poder', '33 días' y 'Ágata y Lola', que se ha incorporado este mismo domingo. En entretenimiento, la plataforma también ha estrenado la quinta edición de 'Drag Race España'.

La compañía ya mira al próximo curso con una nueva batería de lanzamientos. Entre los proyectos previstos están las segundas temporadas de 'FoQ: La nueva generación', '¿A qué estás esperando?' y 'Perdiendo el juicio', además de nuevas ficciones como 'Las Vecinas', 'A la deriva', 'Trazos ocultos', 'Sira', 'Mi querida Lucía' y 'Crimen en España'. El catálogo también sumará la sexta edición de 'Drag Race España', la segunda temporada de 'Drag Race España All Stars' y la serie documental 'Los hombres equivocados'.

El balance de la temporada también pasa por los acuerdos estratégicos que Atresmedia ha cerrado con grandes compañías internacionales. Uno de los más destacados es su alianza con Disney+, que permite a los clientes de la plataforma acceder a una selección de contenidos de Atresmedia bajo el sello atresplayer.

La expansión de atresplayer también se apoya en la venta de contenidos a plataformas internacionales como Netflix, Prime Video o Apple TV. Títulos de Atresmedia como 'Perdiendo el juicio', 'Ángela', 'Entre tierras', 'La cocinera de Castamar', 'Alba', 'A muerte' o 'Heridas' han reforzado la presencia exterior del grupo y han funcionado como carta de presentación de su ficción fuera de España.

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Atresplayer cuenta actualmente con más de 30.000 horas de catálogo y más de 1.000 horas de emisión en directo a la semana, con acceso a los canales lineales de Atresmedia y a sus contenidos bajo demanda. La plataforma ha ampliado además su oferta con canales FAST y con la incorporación de ficciones verticales, un formato pensado para consumo móvil con capítulos breves y tramas de ritmo rápido. Tras 'Una novia por Navidad' y 'Una novia por vacaciones', Flooxer ya prepara 'Baddie' como su siguiente apuesta en este terreno.