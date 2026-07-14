Espalda completa
Alba Casillas, de 'La isla de las tentaciones', se tatúa el homenaje más especial: “Su compañero de vida”
La influencer ha recurrido al reconocido tatuador valenciano Miguel Bohigues para inmortalizar un recuerdo muy personal en su piel.
Alba Casillas, participante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido convertir en tatuaje uno de los vínculos más importantes de su vida. La influencer se ha puesto en manos de Miguel Bohigues para inmortalizar a Hulk, su perro, en un diseño muy personal en el que aparece el animal paseando por la naturaleza. La pieza incluye además el nombre de su mascota y una frase con un significado muy concreto para ella: “Alma férrea”.
El tatuaje va más allá de una simple imagen de recuerdo. Con la expresión “Alma férrea”, Alba Casillas hace referencia a un espíritu fuerte, firme e inquebrantable, una idea que encaja con el valor emocional de un diseño dedicado a su compañero de vida. La combinación del perro, el paisaje natural y el mensaje convierte la pieza en un homenaje íntimo y permanente.
La influencer ha confiado este trabajo a Miguel Bohigues, uno de los tatuadores valencianos más conocidos y especializado en piezas de alto nivel de detalle. Su estilo encaja con un diseño pensado para conservar no solo la imagen de Hulk, sino también la sensación de libertad y compañía que transmite la escena del perro andando por la naturaleza.
Este nuevo tatuaje muestra una faceta especialmente personal de Alba Casillas. Aunque la creadora de contenido suele compartir parte de su día a día con sus seguidores, en esta ocasión ha apostado por un gesto que resume una historia íntima: el recuerdo de Hulk y la huella que ha dejado en su vida.
Con este homenaje en la piel, Alba Casillas suma un diseño cargado de emoción y significado. El nombre de su perro, la expresión “Alma férrea” y la imagen del animal paseando al aire libre forman una composición pensada para acompañarla siempre y recordar la fuerza de un vínculo que va mucho más allá de una mascota.
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