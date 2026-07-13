'Sueños de libertad', avance semanal: Gabriel chantajea a Tasio y Beatriz consigue apartar a Juanito de Begoña

'Sueños de libertad' afronta una nueva semana en Antena 3 con la emisión de los capítulos 602 al 606, que podrán verse de lunes a viernes a las 15:45 horas. La ficción diaria también estará disponible en Disney+ y Atresplayer, donde los espectadores podrán seguir una tanda de episodios marcada por la fiesta de los trabajadores, los planes de Gabriel y el avance de la estrategia de Beatriz contra Begoña.

Lunes 13 de julio, capítulo 602

Damián se resiste a acudir a la fiesta de los trabajadores en la cantina para evitar un nuevo choque con Gabriel. Mientras tanto, Marta y Tasio vuelven a enfrentarse después de que ella le reproche que haya pasado por encima de Claudia al trasladar a Paula a la tienda. Miguel ha dejado claro que la joven no puede seguir en saponificación por sus problemas de alergia, pero Marta advierte a su hermano de que tanta decisión equivocada acabará estallándole.

La llegada de Paula a la tienda no será fácil. Ni Claudia ni Valentina reciben bien su incorporación y Claudia no duda en calificar a Tasio de sinvergüenza por haber forzado la situación. Paula, por su parte, intenta defenderse explicando que ella no quería trabajar allí, pero que necesita conservar el empleo. En paralelo, Miguel decide sincerarse con Claudia sobre sus sentimientos: le pide tiempo para avanzar en la relación y le confiesa que nunca ha besado a una chica.

La fiesta de los trabajadores empieza en la cantina con un ambiente más relajado, mientras Digna felicita a Salva y Mabel por la organización. Allí también se produce un nuevo encuentro entre Valentina y Andrés, aunque ella vuelve a rechazarlo. La gran sorpresa llega cuando Damián aparece finalmente en la verbena tras los ruegos de Digna y los consejos de Julia. Su presencia acaba provocando un duro enfrentamiento con Gabriel en el despacho, donde el patriarca le deja claro que su legado no se borrará tan fácilmente.

Martes 14 de julio, capítulo 603

Mabel intenta tranquilizar a Nieves sobre su relación con Salva y le asegura que no darán ningún paso importante hasta que se casen. La joven también comparte con Salva una ilusión personal: quiere hacer un curso de decoración de interiores. Mientras tanto, Begoña empieza a sufrir las consecuencias de la estrategia de Beatriz, que ha dado leche de fórmula a Juanito para que rechace el pecho de su madre. Preocupada, la enfermera lleva al bebé a Miguel para saber si le ocurre algo.

Tasio sigue en el centro de varios frentes. Marta continúa muy molesta por la llegada de Paula a la tienda y Damián también le recrimina que haya recurrido a Gabriel, quedando ahora en deuda con él. En medio de la presión familiar, Tasio escribe una nueva carta a Carmen con la esperanza de que algún día pueda perdonarle su infidelidad con Paula.

Eduardo, por su parte, comparte con Manuela el contenido de la carta de su hermano Federico, en la que le pedía que no revelara a Roque que él es su verdadero padre. Precisamente, Roque contacta con Damián y acepta visitarle en la casa grande para hablar de los negocios que mantenía con su padre. Además, Cloe queda impresionada por las fotografías que Fina hizo en la fiesta y le anuncia que Hugo Brossard quiere contar con ella.

Miércoles 15 de julio, capítulo 604

Damián y Digna empiezan a sospechar que Marisol está embarazada después de encontrársela en Toledo, verla sufrir un fuerte dolor en el vientre y comprobar que se niega a ir al hospital. Mientras tanto, Fina habla con Cloe antes de aceptar su propuesta profesional, porque necesita saber si está preparada para verla trabajar junto a Marta sin que eso genere nuevos problemas. Tras aclararlo, la fotógrafa decide aceptar la oferta.

Gabriel aprovecha un encuentro con Paula en la tienda para interrogarla sobre su pasado. Después, pide hablar con don Agustín y el párroco termina revelándole más de la cuenta al confirmarle su relación con Tasio. Esa información se convierte en un arma perfecta para Gabriel, que empieza a preparar un chantaje contra el hijo de Damián.

Begoña también empieza a atar cabos sobre lo que ocurre con Juanito. La enfermera sospecha que Beatriz podría haberle dado leche de fórmula al bebé a escondidas, aunque ella lo niega. Beatriz, al darse cuenta de que Begoña puede estar cerca de descubrirla, decide actuar con más cautela. En la tienda, Paula comete un error con una clienta y Claudia la relega al almacén.

Jueves 16 de julio, capítulo 605

Pablo y Nieves citan a Marisol en su casa para plantearle una salida: adoptar al bebé cuando nazca y ayudarla a empezar una vida independiente. La propuesta no convence a la joven, que rechaza de inmediato la idea de quedar apartada de la vida de su propio hijo. En paralelo, Damián visita a Pablo para darle un consejo sobre qué hacer con el bebé de Marisol, poniendo como ejemplo lo que él vivió con Tasio.

En La Industrial, Damián plantea crear un departamento de investigación, pero Tasio se opone porque considera que supondría un gasto elevado e innecesario. Andrés decide apoyar a su padre y eso provoca un nuevo enfrentamiento entre los hermanos. Al mismo tiempo, Gabriel arremete contra Fina por el Departamento de Publicidad y se enfrenta con Marta y Cloe por haberlo creado a sus espaldas, lo que hace que la fotógrafa se replantee su decisión de aceptar el trabajo.

Eduardo cambia de postura tras escuchar a Damián y decide presentarse ante Roque como su tío, dejando al joven completamente impactado. Roque, emocionado al comprobar que todavía tiene familia, le confiesa que espera poder seguir viéndole. Mientras tanto, Salva apaga las ilusiones de Mabel cuando ella le cuenta que para estudiar decoración tendría que trasladarse a Madrid, y la joven decide renunciar a su sueño.

Viernes 17 de julio, capítulo 606

Pablo cambia de estrategia con Marisol después de su conversación con Damián. Tras pedirle perdón por haber intentado apartarla, le hace una propuesta que lo cambia todo: reconocerá a su hijo, pagará la manutención y ejercerá como padre mientras ella vive en Madrid con el bebé. La decisión no gusta nada a Nieves, que se siente desplazada por no haber sido consultada.

Damián insiste en su idea de innovar en La Industrial, aunque Andrés decide no inmiscuirse más para evitar nuevos problemas con Tasio. Además, el patriarca anima a Roque a alojarse en su casa durante su estancia en Toledo para que pueda estar más cerca de Eduardo. En otro frente, Miguel deja completamente desconcertada a Claudia con el regalo que le hace.

Fina toma una decisión definitiva sobre su futuro en la Perfumera tras el desencuentro con Gabriel. La fotógrafa comunica a Marta y Cloe que seguirá adelante y les presenta varias propuestas. Sin embargo, la situación también provoca que Cloe tome una decisión inesperada sobre su propio futuro al comprobar lo difícil que será para ella ver a Marta y Fina trabajando juntas.

Noticias relacionadas

La semana termina con Gabriel cobrando el favor que Tasio le debe. El hijo de Damián cumple con el chantaje y presenta un informe para abaratar los costes de los perfumes históricos. Gabriel lleva la propuesta a la Junta de accionistas, planteando sustituir ingredientes exclusivos por sustancias más baratas, algo que Digna rechaza de inmediato y que no sienta bien al resto. Mientras tanto, Juanito vuelve a rechazar el pecho de Begoña y solo se calma cuando Beatriz lo coge en brazos.