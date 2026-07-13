'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy lunes 13 de julio: Damián irrumpe en la fiesta y se enfrenta a Gabriel

'Sueños de libertad' arranca la semana en Antena 3 con la emisión de su capítulo 602, que podrá verse este lunes 13 de julio a partir de las 15:45 horas. La ficción diaria vuelve a abrir varios frentes en La Industrial: la tensión entre Damián y Gabriel, la llegada de Paula a la tienda y las dudas de Miguel en su relación con Claudia. El episodio también estará disponible en Disney+ y Atresplayer.

Damián insiste en no acudir a la fiesta de los trabajadores en la cantina para evitar nuevos problemas con Gabriel. Sin embargo, la presión de Digna y los consejos de Julia acabarán haciendo que cambie de opinión. Su presencia en la verbena no pasará desapercibida y terminará convirtiéndose en uno de los momentos más tensos del capítulo.

Mientras tanto, Marta y Tasio vuelven a enfrentarse por la situación de Paula. Después de que Miguel confirme que la joven no puede seguir en saponificación por sus problemas de alergia, Tasio decide trasladarla a la tienda pese a la negativa de Claudia. Marta le reprocha a su hermano que se haya saltado esa decisión y le advierte de que tantos errores pueden acabar pasándole factura.

La llegada de Paula tampoco será bien recibida por sus nuevas compañeras. Claudia y Valentina dejan claro que no están de acuerdo con su incorporación, y Claudia no duda en cargar contra Tasio por haber forzado la situación. Paula intenta explicar que ella no quería trabajar en la tienda, pero insiste en que necesita conservar el empleo.

En paralelo, Miguel decide hablar con Claudia después de haber huido cuando ella intentó cogerle de la mano. El doctor se sincera sobre sus sentimientos, reconoce que necesita tiempo para avanzar en la relación y acaba confesándole algo que la deja sorprendida: nunca ha besado a una chica.

La fiesta de los trabajadores reúne a buena parte de los personajes en la cantina, donde Digna felicita a Salva y Mabel por la organización. Allí, Valentina y Andrés vuelven a cruzarse, aunque ella mantiene la distancia y vuelve a rechazarle. Pero el ambiente se rompe cuando Damián aparece finalmente en la celebración y pronuncia un discurso ante los empleados.

Su intervención termina provocando un duro choque con Gabriel en el despacho. Damián le deja claro que su legado jamás será borrado y que, si continúa por ese camino, será él quien acabe perdiéndolo todo. La discusión sube de tono hasta el punto de que Digna tiene que intervenir para frenar una agresión hacia su marido.

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Por otro lado, Fina acepta finalmente ejercer como fotógrafa de la fiesta y preparar un reportaje del evento. Marisol, en cambio, lleva su situación al límite: después de que Pablo insista en que seguirá con su familia y con su mujer, ella le lanza un ultimátum y le advierte de que se marchará de España, haciendo que nunca vuelva a saber nada ni de ella ni de su hijo.