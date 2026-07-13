Novela psicológica
'El retablo del alma', el nuevo thriller de Paloma Rivas que se adentra en los límites más inquietantes de la mente
La autora malagueña regresa con una novela de suspense marcada por una desaparición del pasado, un crimen en Noruega y una investigación que conecta varias décadas.
Paloma Rivas vuelve a las librerías con 'El retablo del alma', su segunda novela tras 'Los versos sueltos del Edén'. La autora malagueña, neuropsicóloga de formación, utiliza de nuevo su conocimiento sobre la mente humana para construir un thriller oscuro sobre los peligros de los avances científicos no regulados y los espacios de la memoria que todavía resultan difíciles de descifrar.
La historia arranca en Jessheim, cerca de Oslo, en febrero de 2013. El cadáver de Bjorn Nielsen, un mecánico de helicópteros, aparece en el fondo de un lago con una fotografía oculta en el cráneo. Ese hallazgo reabre la investigación sobre la desaparición de Miguel Strachan, un joven artista malagueño del que se perdió la pista en 1982.
En el centro de la trama aparece Lis de la Serna, una psicóloga brillante y marcada por sus propias heridas, que recibe un encargo del CNI para colaborar en el caso. Lo que en un primer momento parece una investigación aislada empieza a conectarse con otras desapariciones de menores en distintos puntos de Europa, obligando a la protagonista a adentrarse en una red mucho más amplia y peligrosa.
'El retablo del alma' combina suspense psicológico, investigación criminal y una mirada al lado menos controlado de la ciencia. La novela se mueve entre distintos escenarios y tiempos narrativos para reconstruir un caso enterrado durante décadas, con una pregunta de fondo: hasta dónde puede llegar el ser humano cuando convierte la mente en un territorio de experimentación.
Publicada por Plaza & Janés el 25 de junio de 2026, la novela cuenta con 384 páginas y se presenta como una de las apuestas de thriller de la temporada. Con este nuevo título, Paloma Rivas consolida un universo literario en el que el misterio, la psicología y las heridas del pasado vuelven a cruzarse en una trama pensada para atrapar al lector desde el primer hallazgo.
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