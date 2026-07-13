Movistar Plus+ convierte el juicio más surrealista de Chiquito de la Calzada en un documental original

Movistar Plus+ prepara 'El otro Chiquito', un documental original que revisa uno de los episodios más insólitos de la televisión española de los años 90. La producción, realizada en colaboración con Globomedia, recupera el enfrentamiento judicial entre Chiquito de la Calzada y Lucas Grijander, el personaje que Florentino Fernández interpretó en un programa de máxima audiencia y que el humorista malagueño llevó a los tribunales al considerar que vulneraba su imagen.

El caso obligó a plantear una pregunta tan legal como popular: dónde terminaba la parodia y dónde empezaba el plagio. El tribunal tuvo que decidir si Lucas Grijander era una imitación protegida por el humor o si se había apropiado de una identidad ya convertida en fenómeno nacional. A partir de ese litigio, 'El otro Chiquito' reconstruye también la dimensión social de Gregorio Sánchez, un artista que apareció de forma inesperada y acabó modificando el lenguaje cotidiano de todo un país.

La idea original del documental parte de Diego San José, creador de 'Celeste' y 'Yakarta'. Javier Morales y Juan Zavala, responsables de 'El crítico', firman el guion y la dirección de una obra que mezcla investigación, memoria televisiva y análisis cultural. La producción contará con testimonios de Pepe Navarro, Florentino Fernández, Mario Conde, Manolo Sarriá, Celia Villalobos, José Mercé, Manuel Campo Vidal, Nieves Herrero, Paz Padilla, Juan y Medio y Ramón García, entre otros.

El documental sitúa el relato en 1995, cuando Chiquito de la Calzada era ya un ídolo popular. Sus expresiones habían saltado de los platós a la calle y su forma de contar chistes se había convertido en un código compartido. En ese contexto apareció Lucas Grijander, una creación televisiva tan parecida al original que, según el documental, empezó a ocupar un espacio que Gregorio Sánchez sentía como propio. Aquella batalla legal se convirtió así en una disputa por la propiedad de un fenómeno cultural.

Diego San José define el proyecto como un “true crime con Chiquito de la Calzada” y sostiene que el título no alude a una faceta desconocida del cómico, sino literalmente a “otro Chiquito”. Para el guionista, la clave no está solo en el juicio, sino en la España que convirtió palabras como “fistro” en parte de su vida diaria sin necesitar saber exactamente qué significaban.

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Los directores Javier Morales y Juan Zavala amplían esa mirada y sitúan la historia en una década marcada por la crisis posterior al 92 y por la guerra de audiencias entre las televisiones privadas. En ese escenario, Chiquito funcionó como refugio humorístico para una sociedad que encontró en su universo absurdo una forma de evasión. 'El otro Chiquito' busca así ir más allá del litigio para contar cómo un cómico de 62 años acabó siendo patrimonio sentimental de varias generaciones.