Conflicto en TVE
Marta Gómez Montero vuelve "tranquilla" a 'Malas lenguas' tras su abrupto abandono por la intervención del presidente de RTVE y le exige respeto a Cintora: "Es obligado"
La periodista ha aceptado volver a la tertulia de La 2 tras su desencuentro el sábado con el presentador, gracias a la mediación de José Pablo López.
Tras del abrupto abandono entre lágrimas de Marta Gómez Montero del plató de 'Malas lenguas noche' el pasado sábado por la noche, acusando a Cintora de haberla humillado, parece que las aguas han vuelto a su cauce, apenas dos días del momento de máxima tensión después.
La periodista ha vuelto a ocupar su silla como colaboradora del magacín de actualidad informática este lunes, señalando en los primeros minutos que la intervención del presidente de RTVE había sido clave para resolver este conflicto. "Estoy tranquila y reconfortada por la actitud que ha tenido José Pablo López. Y también con la tuya", comenzó diciendo.
"Voy a seguir haciendo lo que en los últimos 38 años, que es trabajar desde el respeto que nos debemos tener, que es obligado. Y sobre todo el respeto que yo le tengo a la audiencia. Somos humanos, hay días que tienes un impulso.
Y yo estoy aquí solo para tratar de informar y debatir", comentó con gesto de seriedad.
Jesús Cintora aprovechó los primeros minutos para responder a los comentarios que se han propagado en estos dos días en las redes sociales, que apuntaban a conflictos pasados del presentador (su abrupto despido de Mediaset): "Seguimos trabajando. Hoy estabas convocada, no hay nada que hayamos preparado para cautivar a la audiencia (por lo ocurrido). Yo sé que hay una especia de liada… que hay bulos, historias y acusaciones falsas. Yo ni insulto, ni grito, ni golpeo a nadie. Lo que hubo fue un gesto de contención en un momento dado", sentenció.
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