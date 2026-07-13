María Jesús Ruiz, rota en 'De lunes a viernes' por el supuesto amante de su marido: “He apostado siempre por esto”

María Jesús Ruiz vivió el viernes una de sus tardes más complicadas en 'De lunes a viernes'. La colaboradora se enfrentó en pleno directo a unas informaciones que apuntaban a una presunta infidelidad de su marido, Curro Rodríguez, con otro hombre. El programa mostró mensajes que, según se explicó en plató, pondrían en duda la versión del marido de la ex Miss España, aunque ella optó por defender su matrimonio.

La situación superó emocionalmente a María Jesús, que acabó rompiéndose ante sus compañeros. “Tenemos una vida muy bonita. Somos dos trabajadores que afrontamos nuestra vida con mucha ilusión”, dijo entre lágrimas, antes de insistir en que siempre ha confiado en su relación con Curro. “He apostado por esta relación siempre”, añadió visiblemente afectada.

Pese al contenido de las conversaciones, la modelo rechazó dar credibilidad a la presunta infidelidad. María Jesús aseguró que confía en su marido y atribuyó la polémica a “personas oportunistas” que, según ella, habrían hecho un mal uso de la situación. La colaboradora defendió que los mensajes no prueban una traición y se mantuvo firme al lado de Curro, que también entró en directo para negar los hechos.

La polémica no se quedó en el plató del viernes. Este domingo, 'Fiesta' emitió un audio del hombre al que se relaciona con Curro Rodríguez, que quiso defenderse después de que el matrimonio negara su versión. “No me creen porque soy una persona anónima”, afirmó el supuesto amante, que insistió en que las pruebas que ha aportado son reales y no un montaje.

El hombre también respondió a quienes le acusan de oportunista y aseguró que dispone de más material para sostener su relato. “Hay pruebas de todo”, afirmó en el audio emitido por el programa de Emma García. Además, 'Fiesta' anunció que este lunes el supuesto amante de Curro acudirá a 'De lunes a viernes' para dar la cara y contar su versión en el plató.

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La crisis llega en pleno regreso televisivo de María Jesús Ruiz como colaboradora del magacín de Telecinco. La modelo, ganadora de 'GH DÚO' y Miss España 2004, se casó con Curro Rodríguez en septiembre de 2023 tras varios años de relación. Ahora, su matrimonio queda de nuevo en el foco mediático por una historia que promete continuar en directo.