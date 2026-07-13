Iker Jiménez carga contra el último informe del SETI: “Parece la Agenda 20/30 extraterrestre”

Iker Jiménez no ha ocultado su escepticismo ante el último documento vinculado al SETI sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre. En 'Cuarto milenio', Carmen Porter mostró al presentador el informe que actualiza los principios de actuación ante una hipotética detección de señales o indicios de vida inteligente fuera de la Tierra, un texto que busca fijar pautas de verificación, comunicación pública y coordinación internacional.

El documento, actualizado en junio de 2026 por el comité SETI de la Academia Internacional de Astronáutica, plantea cómo deberían actuar los investigadores ante un posible hallazgo: comprobar los datos antes de anunciar nada, compartir la información con la comunidad científica y evitar respuestas precipitadas sin un consenso internacional. También insiste en que cualquier mensaje de respuesta a una inteligencia extraterrestre debería debatirse a escala global, con participación de Naciones Unidas.

La propuesta, sin embargo, no convenció al conductor de "La Nave del Misterio". Nada más conocer el contenido del informe, Jiménez reaccionó con ironía y puso en duda la utilidad real de este tipo de protocolos. “Es una tontería del SETI, de la ponerse en la ola porque no tienen nada. Parece un poco la Agenda 20/30 Extraterrestre, venga hombre. Estas tonterías que hacen, yo no las entiendo muy bien”, afirmó durante el programa.

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El presentador fue un paso más allá al señalar que, en su opinión, no existe una forma verdaderamente eficaz de prepararse ante un escenario de ese calibre. “En las próximas invasiones extraterrestres no vamos a saber ni qué hacer, obviamente, porque no hay protocolo alguno para una realidad tan rara si es que está ahí”, añadió, rebajando el tono con humor pero dejando clara su distancia con el planteamiento del SETI.