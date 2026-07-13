Horario del estreno del ‘Grand Prix’ 2026: pueblos, padrinos y dónde verlo hoy en TV

El verano televisivo recupera este lunes 13 de julio una de sus citas más reconocibles con el estreno de la nueva edición del ‘Grand Prix’. El concurso presentado por Ramón García vuelve a La 1 con una temporada de nueve entregas, nuevos juegos y la incorporación de Gorka Rodríguez al equipo formado por Lalachus, Wilbur y la vaquilla María Fernanda.

El primer programa se emitirá hoy a partir de las 21:45 horas en La 1, justo después del ‘Telediario 2’. Además, los espectadores también podrán seguir el estreno en directo y bajo demanda a través de RTVE Play, donde el formato tendrá disponible su nueva temporada.

La competición arranca con el enfrentamiento entre Polinyà, en Barcelona, y Cantalejo, en Segovia. Ambos municipios serán los encargados de inaugurar una edición en la que participarán doce pueblos de toda España, que competirán primero en seis programas clasificatorios antes de pasar a las semifinales y a la gran final.

El estreno contará también con dos padrinos conocidos para acompañar a los concursantes. Valeria Ros apoyará a Polinyà, mientras Boris Izaguirre hará lo propio con Cantalejo en una primera noche que servirá para medir las fuerzas de ambos pueblos en las pruebas clásicas y en las novedades de esta temporada.

Entre los municipios seleccionados para esta edición están Polinyà, Cantalejo, Zumarraga, Balanegra, San Juan de la Rambla, Quintanar del Rey, Altura, Pradejón, Serranillos del Valle, Pravia, Blanca y Muros. RTVE ha ampliado este año la horquilla de participación a localidades de entre 3.000 y 10.000 habitantes, con el objetivo de abrir el concurso a más pueblos.

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El ‘Grand Prix’ 2026 mantendrá algunos de sus juegos más recordados, como la cucaña o los troncos locos, pero añadirá nuevas mecánicas. Una de ellas será ‘Grand Prix Presenta’, una sección inicial para conocer mejor a los pueblos y a sus capitanes, que podrán competir por la llamada Carta Dorada, una ventaja clave para el desarrollo del programa.