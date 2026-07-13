Audiencias TV ayer | La 1 sigue arrasando con San Fermín y lidera el prime time del domingo con el biopic de Gila

La 1 volvió a firmar un domingo incontestable gracias a la cobertura de los Sanfermines. 'Vive San Fermín' lideró la mañana con un espectacular 45,9% de share y 523.000 espectadores, mientras que el sexto encierro se disparó hasta el 59% de cuota y reunió a 902.000 espectadores. Ya en prime time, la cadena pública volvió a imponerse con la película '¿Es el enemigo?', biopic de Gila, que se convirtió en la emisión cinematográfica más vista del día al firmar un 13,7% de share y 1.295.000 espectadores.

En Antena 3, 'Una nueva vida' mantuvo un buen rendimiento con un 9,9% de cuota y 790.000 espectadores mientras que Telecinco apostó por 'El peor vecino del mundo' dentro de 'Cine 5 Estrellas', que registró un 8,3% de share y 693.000 espectadores.

Cuatro volvió a destacar con 'Cuarto Milenio', que confirmó su buen momento al alcanzar un 6,7% de cuota y 562.000 espectadores, empatando con La Sexta con el último episodio de la temporada de 'Anatomía de...', su emisión más vista del día, que se queda con un notable 6,7% de share y reunir a 634.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “¿Es el enemigo?”: 1.295.000 (13,7%)

Cine “Gernika”: 480.000 (8,7%)

Antena 3

Una nueva vida: 790.000 (9,9%)

Telecinco

Cine 5 estrellas “El peor vecino del mundo”: 693.000 (8,3%)

laSexta

Anatomía de…: 634.000 (6,7%)

Anatomía de…: 418.000 (4,7%)

Anatomía de…: 229.000 (4,4%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 361.000 (4%)

Cuarto milenio: 562.000 (6,7%)

La 2

Imprescindibles: 300.000 (3,2%)

Me meto en un jardín: 295.000 (3,1%)

Me meto en un jardín: 250.000 (3,2%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “La luz de Elna”: 122.000 (5,9%)

Antena 3

Una nueva vida: 153.000 (5,9%)

Telecinco

Planeta Calleja: 202.000 (5,9%)

laSexta

Anatomía de…: 113.000 (4,7%)

Cuatro

Cuarto milenio: 178.000 (6,5%)

La 2

SAC: En la mente criminal: 119.000 (2,3%)

SAC: En la mente criminal: 92.000 (3,1%)

SAC: En la mente criminal: 44.000 (2,4%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “El maestro que prometió el mar”: 956.000 (11,4%)

Sesión de tarde 2 “La vaquilla”: 844.000 (10,6%)

Sesión de tarde 3 “La mula”: 676.000 (8,7%)

Antena 3

Multicine “¿Matarías por mí? La historia de Mary Bailey”: 913.000 (10,9%)

Multicine 2 “La isla de la muerte”: 762.000 (9,6%)

Multicine 3 “Los deseos de toda una vida”: 537.000 (6,9%)

Telecinco

El show de Paz: 527.000 (6,3%)

Fiesta: 712.000 (9,1%)

laSexta

Cine “Dog. Un viaje salvaje”: 438.000 (5,2%)

Cine 2 “El último samurái”: 516.000 (6,5%)

Cuatro

Home Cinema “Disturbia”: 639.000 (7,6%)

Home Cinema 2 “Lo imposible”: 517.000 (6,6%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 290.000 (3,4%)

Tour de Francia: 676.000 (8,1%)

Grandes documentales: 215.000 (2,7%)

Documentales de La 2: 174.000 (2,2%)

De tapas por España: 217.000 (2,8%)

La gran aventura de la lengua española: 198.000 (2,4%)

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 485.000 (28,4%)

Viaje al centro de la tele: 355.000 (14,1%)

D Corazón: 717.000 (12,4%)

Antena 3

Los más…: 35.000 (2,1%)

La Voz Kids: Audiciones: 141.000 (4,6%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 311.000 (7,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 536.000 (10,7%)

La ruleta de la suerte: 1.173.000 (17,2%)

Telecinco

El precio justo: 140.000 (4,5%)

El precio justo: 215.000 (5,3%)

El precio justo: 395.000 (6,1%)

laSexta

Equipo de investigación: 26.000 (2%)

Equipo de investigación: 71.000 (4,3%)

Equipo de investigación: 154.000 (6,6%)

Equipo de investigación: 158.000 (5,1%)

Equipo de investigación: 187.000 (5,3%)

Equipo de investigación: 232.000 (5,1%)

Cuatro

¡Toma salami!: 3.000 (0,3%)

¡Toma salami!: 15.000 (1,1%)

Volando voy: 89.000 (5,5%)

Volando voy: 218.000 (8,3%)

Viajeros Cuatro: 213.000 (6,3%)

Viajeros Cuatro: 316.000 (7%)

La 2

Planeta en peligro: 31.000 (2,3%)

Los conciertos de La 2: 47.000 (3,2%)

Medina: 40.000 (2,2%)

Buenas noticias TV: 69.000 (3,5%)

Shalom: 57.000 (2,7%)

Últimas preguntas: 75.000 (3,1%)

El día del señor: 188.000 (6,4%)

Pueblo de Dios: 134.000 (4,1%)

Pueblo de Dios: 111.000 (3,2%)

Zoom tendencias: 113.000 (2,9%)

Flash moda: 102.000 (2,3%)

El escarabajo verde: 105.000 (2%)

Mi familia en la mochila. Ruta España: 94.000 (1,5%)

Saber y ganar: Fin de semana: 71.000 (0,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.767.000 (20,8%)

Telediario 1: 1.277.000 (15,1%)

Noticias Cuatro 1: 556.000 (8,5%)

Informativos Telecinco 15h: 667.000 (7,9%)

laSexta Noticias 14h: 487.000 (7,5%)

Prime Time

Telediario 2: 1.253.000 (14,4%)

Antena 3 Noticias 2: 1.062.000 (12,3%)

Informativos Telecinco 21h: 740.000 (8,6%)

laSexta Noticias 20h: 562.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 2: 543.000 (7%)

RANKING

Diario: La 1 (12,4%), Antena 3 (9,8%), Telecinco (6,9%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,5%), La 2 (3,4%).

Noticias relacionadas

Mensual: La 1 (19,5%), Antena 3 (11,3%), Telecinco (6,8%), Cuatro (5,5%), laSexta (4,9%), La 2 (3,5%).