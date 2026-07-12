'Valle Salvaje', avance semanal: Una demoledora confesión de Rosalía y un secreto del pasado amenazan con cambiarlo todo

El drama y los secretos familiares continúan marcando el destino de los protagonistas de 'Valle Salvaje'. Los próximos capítulos de la serie diaria de La 1 prometen revolucionar las tramas con revelaciones que cambiarán las reglas del juego. Mientras el pasado de Rosalía empieza a salir a la luz, los conflictos de poder y los dilemas amorosos pondrán a los personajes al límite.

El secreto de Rosalía que lo cambia todo y la sospecha de las dos parteras

Leonor ha logrado llegar justo a tiempo para evitar un auténtico desastre con Rosalía. Sin embargo, el peligro está lejos de desaparecer, ya que Luisa y Bárbara no están dispuestas a dejar de sospechar tan fácilmente. De hecho, Rosalía verá cómo su destino se altera por completo esta semana tras dar el paso de hacer una demoledora revelación a Luisa y Bárbara. Una verdad oculta que amenaza con dinamitar los cimientos de la casa.

Por si fuera poco, la investigación sobre el pasado sigue avanzando. Luisa se quedará completamente helada al descubrir un dato crucial: no fue una, sino dos las parteras que atendieron a Rosalía en su día. Todas las sospechas apuntan en una dirección: ¿Acaso se trata de Pura y Petra? La verdad está cada vez más cerca de salir a la luz.

Guerra abierta entre Hernando y Dámaso

El palacio es un polvorín. El clima entre Dámaso y Don Hernando se ha vuelto insostenible y la tensión se disparará a niveles máximos tras la polémica intervención en el veredicto del obispo. Las provocaciones llegarán a tal punto que José Luis tendrá que intervenir de urgencia para impedir que estalle una brutal pelea física entre ambos.

Lejos de calmar las aguas, Hernando seguirá mostrando su peor cara y no dudará en despreciar a su propia hija, dejándole claro que en Valle Salvaje no hay nadie que esté a su altura. Mientras tanto, en el plano social, Victoria intentará tender puentes con Mercedes, pero la duquesa de Miramar se mostrará implacable: no habrá reconciliación posible, sentenciando que a partir de ahora solo habrá distancia y una fría cortesía entre ellas.

Confesiones inesperadas y las inseguridades de Braulio

En el terreno sentimental, las cosas están más revueltas que nunca. Manuela dejará completamente descolocado a Braulio con una inesperada confesión que aumentará su frustración. Presionado por su madre y devorado por las dudas, Braulio terminará confesando a Alejo su mayor y más íntima inseguridad: nunca ha besado a nadie y tiene un miedo atroz a decepcionar a Manuela.

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Por otra parte, Rafael empezará a plantearse seriamente las exigencias de Enriqueta, lo que podría cambiar su rumbo en los próximos días. Al mismo tiempo, la Casa Pequeña recibirá una visita muy especial: Nicolás, un viejo amigo de Atanasio, aparecerá por sorpresa alegrándose de ver la buena fortuna de su compañero. ¿Traerá esta visita nuevas alianzas o nuevos problemas?