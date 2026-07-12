'La promesa', avance semanal: Una trágica enfermedad y una guerra familiar dinamitan el palacio con la llegada de nuevos personajes

El palacio de La Promesa se prepara para una semana de auténtico infarto. Los próximos capítulos de la exitosa ficción diaria de La 1 prometen revolucionar las tramas con la esperadísima llegada de Máximo de Buenaventura y, sobre todo, por el terremoto que provocará su servicio personal. Además, la tragedia se ceba con María Fernández y el amor clandestino de Manuel y Julieta sumará un nuevo y complicado obstáculo.

Un reencuentro envenenado tras 15 años de silencio

La llegada del duque Máximo de Buenaventura no ha sido precisamente tranquila. El noble aterriza en palacio acompañado por su servicio de confianza: su ayuda de cámara, Julio, y su doncella, Tomasa. La actitud gélida, altanera y petulante de los recién llegados provocará fricciones inmediatas con el personal de La Promesa.

Julio y Tomasa no tardarán en declarar la guerra a los criados de la casa, exigiendo incluso comer el mismo menú que los señores y desplazando a Pía y Teresa en la mesa. Sin embargo, el verdadero plato fuerte es el cara a cara entre Petra y su hermana Tomasa tras 15 años sin hablarse. Un reencuentro cargado de hostilidad, frialdad y duros reproches que destapará un oscuro pasado familiar. Por si fuera poco, Adriano empezará a sospechar que fue la propia Petra quien lo pilló en una actitud muy comprometedora...

El drama de María Fernández y la culpa del marqués

Las alarmas se encienden en la zona del servicio. La salud de la hija de María Fernández empeora drásticamente con una fuerte subida de fiebre. La llamada del doctor confirmará los peores presagios: el bebé sufre una infección grave provocada por la falta de higiene en el parto y podría morir.

Esta trágica noticia hundirá por completo a Alonso. El marqués se verá devorado por la culpa, temiendo que la muerte de la pequeña pese para siempre sobre su conciencia al haber sido él mismo quien asistió el parto. La desesperación será tal que María Fernández llegará a rezarle a la mismísima Jana por la vida de su hija, perdiendo los papeles cuando Samuel le sugiera bautizar a la niña de urgencia ante un desenlace fatal.

Julieta se declara a Manuel en mitad de una encrucijada

En el terreno amoroso, la tensión está al rojo vivo. Tras intentar frenar lo inevitable, Julieta terminará rompiéndose y declarando su amor a Manuel: "Yo también siento algo por ti". A pesar de estar decididos a luchar por este romance clandestino, el peligro los acecha.

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Ciro, completamente entusiasmado con su nuevo cargo en la empresa de aviación, le lanzará a Julieta una propuesta que la dejará helada: tener un hijo para celebrarlo. Desesperada por evitar este embarazo con Ciro y ocultándole a Manuel la situación, Julieta se verá obligada a buscar desesperadamente la ayuda de Martina. ¿Lograrán Manuel y Julieta escapar de su destino o se convertirá en un amor imposible?