Escándalo en 'Malas lenguas': Cintora hace llorar a su tertuliana Marta Gómez Montero y provoca que abandone el plató: "No me vas a humillar más, prefiero comer mierda"

Momento de máxima tensión en 'Malas lenguas noche' el que se ha vivido este sábado 11 de julio. La periodista Marta Gómez Montero ha abandonado el plató de manera abrupta y entre lágrimas, tras acusar a Jesús Cintora de humillarla durante el desarrollo de su labor como comentarista en el espacio de La 2.

Todo ocurrió en mitad de un debate sobre las últimas declaraciones de Alberto Núñez Feijoó sobre el absentismo en el trabajo y las bajas laborales injustificadas que se toman los españoles. En el momento en el que el presentador le dio el turno de palabra, la periodista rechazó dar su opinión al respeto y se arrancó con un comentario absolutamente inesperado: "No voy a contestar, Jesús. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada", comenzó diciendo.

"He aguantado mucho tiempo por mis hijos y porque tengo que pagar las facturas, pero ya no aguanto más", continuó con la voz cada vez más quebrada, hasta que comenzó a llorar. Y renató su denuncia entre balbuceos: "Hay un libro magnífico que se llama 'El coronel no tiene quien le escriba, en el que la mujer le pregunta al protagonista que qué van a comer y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda".

Acto seguido, cogió sus papeles, se levantó y se marchó del set temblando mientras se quitaba el micrófono. En ese momento, el plató se quedó durante cinco eternos segundos en silencio, hasta que Cintora pudo reaccionar de alguna manera: "¿Pero qué te pasa, Marta?", le dijo.

"Bueno, pues decidido irse Marta Gómez Montero. Ella sabrá. Aquí no se humilla a nadie". Tras estas palabras intentó seguir el programa y dio paso a Esther Palomera, que al igual que el resto de los compañeros de la mesa, estaba en shock: "Nos ha dejado a todos con muy mal cuerpo. No es plato de gusto para ninguno de los que estamos aquí", aseguró.

Noticias relacionadas

La periodista intentó retomar el debate como pudo, sin dejar de mirar de reojo dirá te varios minutos a la zona de acceso del estudio 4 de Prado del Rey (Madrid), a donde se había dirigido Marta Gómez Montero para marcharse a su casa tras este incómodo momento.