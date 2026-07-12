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Sábado 11 de julio 2026

Audiencias TV Ayer: 'La Voz Kids' lidera, los San Fermines arrasan y 'Malas lenguas' supera a 'laSexta Xplica'

El Mundial arrasa en DAZN con un 14,1% gracias al Noruega - Inglaterra. En la prórroga, se dispara al 22,4%

San fermines / 'La Voz Kids'

San fermines / 'La Voz Kids' / TVE / ANTENA 3

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Redacción Yotele

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Madrid
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'La Voz Kids' salió victoriosa una noche más con sus últimos asaltos. El programa de Eva González lidera la noche y es la única oferta que alcanza el doble dígito con un 10,9% y 881.000 espectadores. Por su parte, 'Hay una cosa que te quiero decir' continúa con discreción su actual temporada y se conforma con el 8,9% y 606.000 televidentes.

El otro duelo de la noche se lo lleva de nuevo TVE, que consigue su tercer triunfo en la noche del sábado. Jesús Cintora y sus 'Malas Lenguas Noche' se afianzan en La 2 y logran un gran 5,7% y 403.000 seguidores, superando a su rival directo, 'laSexta Xplica', que se hunde hasta el 3,6% y 257.000 fieles.

En DAZN, el Mundial convence y consigue un gran seguimiento con el Noruega - Inglaterra. El partido de cuartos de final anota un 14,1% en la plataforma de pago, mientras que la prórroga se dispara al 22,4%.

Por la tarde, Telecinco sigue con su dispar situación. Mientras 'El show de Paz' parece no remontar y se queda en un flojo 6,9% y 572.000 apoyos, 'Fiesta' continúa en su mejor momento y se hace con el 9,7% y 673.000 espectadores.

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Por último, los San Fermines continúan arrasando en las mañanas de La 1. El programa "Vive San Fermín' obtiene ayer un 49,8% de seguimiento, mientras que el Encierro se catapulta hasta un espectacular 61,9%.

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