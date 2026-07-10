El Xokas señala a Ester Expósito por su supuesto vínculo con Mbappé: “No te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tiene ese pensamiento”

El Xokas ha vuelto a quedar en el centro de la polémica por unas declaraciones sobre Ester Expósito durante uno de sus directos. El comentario llegó mientras hablaba del Mundial y de Kylian Mbappé, futbolista al que se ha relacionado en los últimos meses con la actriz española. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente esa supuesta relación, aunque los rumores sobre ambos llevan tiempo ocupando titulares de la prensa del corazón.

La conversación se originó a partir de un mensaje de su chat sobre el jugador francés y la intérprete. A partir de ahí, el streamer empezó a opinar sobre Expósito y vinculó su rechazo a las ideas políticas de la actriz. “No te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tiene ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro”, afirmó durante la emisión.

El creador de contenido fue más allá y comparó a Ester Expósito con su propia pareja, Snoopy. “Yo te pongo a Snoopy mil veces por encima de esa tía, a mi chica, pero mil veces. Por pensamiento, por simpatía, por su forma de ser, y por supuesto, porque está buenísima. Porque mi chica, Snoopy, es un pibón. Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una colgada”, añadió en el directo.

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Las palabras de El Xokas se viralizaron rápidamente y provocaron numerosas críticas en redes sociales, donde muchos usuarios censuraron el tono con el que se refirió a la actriz. Lo usuarios afeaban la postura del streamer por su forma de hablar de las mujeres y por el uso de expresiones despectivas hacia Expósito.