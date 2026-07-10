'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 10 de julio: Tasio recurre a Gabriel para ayudar a Paula

'Sueños de libertad' cierra la semana en Antena 3 con la emisión de su capítulo 601, que llega este viernes 10 de julio a partir de las 15:45 horas. La ficción diaria vuelve a poner el foco en varios conflictos abiertos: las consecuencias de la ruptura de Andrés y Valentina, el futuro laboral de Paula, la tensión entre Marisol y Nieves y una nueva oportunidad para Fina fuera de la casa De La Reina. El episodio también estará disponible en Disney+ y Atresplayer.

Begoña se queda tocada después de que Valentina le cuente que su relación con Andrés ha llegado a su fin. La noticia remueve de nuevo todo lo ocurrido entre ellos y la enfermera no puede evitar cargar con parte de la culpa por cómo terminaron las cosas. Por eso, decide hablar con Andrés, aunque el encuentro no le ayuda a liberarse del peso que arrastra.

Mientras tanto, Eduardo sigue sin tener claro qué hacer con Roque. Sus dudas le llevan a visitarlo y decide presentarse ante él como su tío. Lo que no espera el chófer es descubrir que su hermano Federico dejó escrita una carta antes de morir, un hallazgo que puede cambiar por completo la forma en la que entiende el pasado familiar.

Claudia también atraviesa un momento delicado tras la reacción de Miguel en su cita. Después de que el doctor huyera cuando ella intentó cogerle de la mano, la joven se desahoga con su tía. Manuela escucha a su sobrina, pero no se guarda su opinión sobre la actitud distante y fría de Miguel, que empieza a generar dudas sobre sus verdaderos sentimientos.

Tasio, por su parte, no deja de darle vueltas a la situación de Paula. Se comprometió a cambiarla de puesto para proteger su salud, pero la negativa de Marta y Claudia a que trabaje en la tienda deja sus opciones muy limitadas. Acorralado por la falta de alternativas, decide armarse de valor y pedirle un favor desesperado a Gabriel.

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La tensión también crece alrededor del embarazo de Marisol. Al descubrir que Nieves ya conoce su secreto, la joven decide confrontarla directamente. En paralelo, Cloe se queda sin fotógrafo para la fiesta de los trabajadores y ve en Fina una posible solución, por lo que le hace una propuesta que puede abrirle una nueva puerta profesional.