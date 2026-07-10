TVE renueva 'Barrio Esperanza' por una segunda temporada, que ya prepara su rodaje

TVE seguirá apostando por 'Barrio Esperanza'. La serie ha sido renovada por una segunda temporada y el equipo ya trabaja en el arranque de las nuevas grabaciones, previstas para los próximos días, según ha podido saber YOTELE en exclusiva. La ficción mantendrá así su recorrido en La 1 tras su primera tanda de capítulos, con la intención de aprovechar el periodo de vacaciones escolares para volver a utilizar las instalaciones de un centro estudiantil real.

La decisión permite al equipo recuperar uno de los elementos más reconocibles de la serie: su escenario principal. 'Barrio Esperanza' está ambientada en un colegio público y buena parte de sus tramas giran alrededor de la vida del centro, sus profesores, sus alumnos y las familias del barrio. La primera temporada se rodó íntegramente en Madrid y utilizó como localización principal un instituto real situado en el barrio de La Paz.

El calendario de rodaje vuelve a estar condicionado por la propia naturaleza de la producción. Al tratarse de un espacio educativo real, la serie tiene que adaptarse a los periodos en los que las aulas están libres de actividad lectiva. Por eso, el verano se convierte en una ventana clave para grabar nuevos episodios sin interferir en el funcionamiento habitual del centro.

Los creadores ya habían dejado abierta la puerta a nuevas historias antes de que se confirmara esta renovación. En una entrevista con 'El Independiente', Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas explicaron que el colegio ofrecía un universo casi inagotable de conflictos y señalaron asuntos como la gentrificación, el bullying, el uso de móviles en niños pequeños, las altas capacidades, la salud mental o la relación con las familias. Sánchez Olivas también apuntó que su hija, estudiante de Magisterio en prácticas, le estaba dando ideas "muy frescas" para una segunda temporada.

'Barrio Esperanza' llegó a La 1 como una comedia social creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, con Mariona Terés al frente del reparto. La actriz interpreta a Esperanza, una mujer que intenta rehacer su vida tras pasar por prisión y que acaba trabajando como maestra en un colegio público, donde se enfrenta al rechazo de parte del profesorado y del entorno escolar.

El reparto principal cuenta también con Alejo Sauras, Ana Jara, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Carlos Librado “Nene”, Ángel Héctor y Ruth Núñez, entre otros nombres. La continuidad de la ficción refuerza la línea de producción propia de TVE en el terreno de la comedia con mirada social, justo en un momento en el que la cadena pública busca consolidar nuevas marcas de ficción en su parrilla.

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La segunda temporada de 'Barrio Esperanza' se suma así a la producción de 'Rojo sobre blanco', una serie policiaca con Hugo Silva y María Hervás como protagonistas, así como 'Rocío', el biopic basado en la vida de Rocío Jurado que ya se graba en Chipiona, ciudad natal de la cantante.