Paz Vega rompe su silencio sobre su deuda con Hacienda: “Mi prioridad es dejar completamente regularizada mi situación”

Paz Vega ha decidido pronunciarse públicamente después de las informaciones difundidas en los últimos días sobre su situación con Hacienda. La actriz ha emitido un comunicado en el que defiende que está centrada en regularizar sus obligaciones tributarias y en cerrar un proceso que la ha situado de nuevo en el foco mediático tras aparecer en la última lista de grandes deudores de la Agencia Tributaria.

La intérprete explica que el cambio de asesoramiento ha sido clave en esta nueva etapa. “Desde que cuento con un nuevo equipo de asesoramiento profesional, me alegra poder comunicar que, en estos últimos meses, he estado plenamente centrada en buscar soluciones para regularizar mi situación tributaria con la Hacienda Pública”, señala en el texto. Según los datos publicados sobre la lista de morosos, Vega figura con una deuda cercana a 1,85 millones de euros, aunque ya habría reducido la cantidad respecto al ejercicio anterior.

En su escrito, Paz Vega asegura que el proceso ya ha empezado a avanzar: “En fechas recientes se han dado pasos importantes que han permitido reducir de forma significativa la deuda pendiente”. La actriz añade que continúa trabajando con sus nuevos asesores para completar la regularización “con la mayor diligencia y en el menor plazo posible”, sin concretar cifras ni plazos cerrados.

La sevillana también insiste en que ha afrontado esta situación “con responsabilidad” y con la voluntad de encontrar una salida. “Mi prioridad es dejar completamente regularizada mi situación y seguir colaborando para que este proceso concluya de la mejor manera posible”, sostiene en el comunicado, con el que intenta frenar la incertidumbre generada alrededor de su caso.

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Paz Vega cierra su mensaje agradeciendo el apoyo recibido durante este tiempo y la discreción de quienes han respetado el desarrollo del proceso. “Agradezco profundamente el apoyo, el cariño y la confianza que he recibido durante este tiempo”, expresa la actriz, que también da las gracias a quienes han mantenido prudencia mientras trabaja para resolver sus cuentas pendientes con Hacienda.