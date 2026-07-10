Paula Vázquez recuerda el acoso que la alejó de la televisión: “Me faltó ver compañeros que salieran a apoyarme”

La carrera de Paula Vázquez ha estado marcada por grandes formatos de televisión, pero también por una etapa que la obligó a apartarse del foco. La presentadora volvió sobre ese episodio este jueves 9 de julio en 'El perro andaluz', donde explicó a Manu Sánchez que su distancia con la pequeña pantalla no respondió solo al cansancio, sino a una campaña de acoso que acabó atravesando su vida privada.

El momento que más la hizo reaccionar no fue una crítica ni un titular, sino el miedo por su familia. Vázquez contó que entendió que la situación había traspasado todos los límites cuando su padre sufrió las consecuencias de lo que ella decía o representaba públicamente: “Me doy cuenta de que debo pararlo, porque es cuando intentan pegar a mi padre en un bar. Ahí ves que lo que yo digo tiene consecuencias, que va más allá de mi mundo”.

Aquella presión llegó después de muchos años de exposición televisiva. La comunicadora recordó que empezó en el medio siendo muy joven y que el parón llegó cuando ya había construido una trayectoria sólida. “A mí eso me pasó ya muy adulta. Llevaba desde los 15 años en la tele y cuando hago ese parón, no tan voluntario, es con 36”, señaló. Según explicó, pudo permitirse frenar porque contaba con ahorros, aunque el golpe personal fue mucho más profundo que el económico.

La situación, según su testimonio, incluyó amenazas directas y episodios de intimidación. Vázquez aseguró que llegó a recibir “acoso de todo tipo” e incluso “fotografías de mi casa apuntando con una pistola”. A esa violencia sumó el daño de determinados enfoques mediáticos sobre su físico, después de que algunos espacios insinuaran que padecía una enfermedad por su delgadez. Ella lo negó y recordó que siempre había tenido esa complexión.

La presentadora también dirigió una crítica al propio sector audiovisual. Más que el ataque exterior, le dolió no encontrar una defensa pública clara entre compañeros cuando la campaña estaba en marcha: “También voy a decir que me faltó ver compañeros que salieran a apoyarme”. Esa sensación de soledad contribuyó, según explicó, a que llegara a sentirse harta de la televisión.

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Vázquez cerró su testimonio vinculando aquel periodo con las consecuencias en su salud mental. La presentadora reconoció que durante años aprendió a ocultar los problemas y a seguir adelante sin verbalizar lo que le estaba ocurriendo. “Eso me llevó a una enfermedad, como lo es la depresión, que me trajo muchos problemas”, aseguró antes de reclamar más apoyo real para quienes necesitan terapia: “Hay que hablar de salud mental, pero también necesitamos ayuda porque ir a terapia no es barato”.