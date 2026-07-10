Movistar Plus+ encierra a nueve desconocidos en una sala con 'Veredicto', su nuevo thriller con sello de Carles Porta

Movistar Plus+ ya ha puesto en marcha el rodaje de 'Veredicto', su nueva serie original con sello de Carles Porta. La ficción ha comenzado a grabarse en Barcelona y continuará hasta agosto en distintas localizaciones de Catalunya. El proyecto está producido por la plataforma en colaboración con Ikiru Films y Luminol Media.

La serie nace de una idea original de Carles Porta y ha sido creada y escrita por Eduard Sola, Pol Cortecans y Daniel González. Carlos Marques-Marcet se pone al frente de la dirección de este thriller judicial, que estará formado por tres episodios de 50 minutos y que sitúa el foco en una de las partes menos exploradas de un proceso judicial: la deliberación de un jurado popular.

La trama arranca cuando nueve personas desconocidas entre sí son escogidas al azar para decidir el veredicto de un caso que ha sacudido a todo un pueblo. El acusado es un profesor que ya fue condenado años atrás por posesión de pornografía infantil y que ahora ha matado al padre de una de sus antiguas alumnas. Él reconoce el homicidio, pero sostiene que actuó en defensa propia, mientras la presión social y mediática rodea cada paso del proceso.

Carles Porta explica que la idea surgió precisamente de esa zona del juicio que el público rara vez ve: "Las deliberaciones de los jurados populares se han tratado muy poco y son una parte esencial de un proceso judicial. Las deliberaciones son, sin duda, la parte menos conocida de los juicios, de ahí nació la idea: una serie que enseña lo que nunca se ve". El creador también apunta que el reto de 'Veredicto' es que el espectador se sienta "un miembro más del jurado".

Eduard Sola define la premisa como un regalo y un reto para cualquier guionista: "Nueve personas encerradas en una sala discutiendo sobre un asesinato". El creador subraya que el jurado popular permite hablar no solo de un crimen, sino también de democracia, ética y justicia. En esa misma línea, Carlos Marques-Marcet destaca que la serie condensa el cruce entre la justicia y la ética, entre lo público y lo íntimo, dentro de la “olla a presión” que supone una deliberación.

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El reparto de 'Veredicto' reúne a Nagore Aranburu, Ernesto Alterio, Alba Flores, Omar Ayuso, Secun de la Rosa, Alfredo Castro, Marc Soler, Júlia Mascort, Cris Blanco y Mamen Duch. Con este proyecto, Movistar Plus suma un nuevo thriller original a su catálogo de ficción, esta vez con una propuesta concentrada, judicial y marcada por el interés de Carles Porta por explorar los mecanismos humanos que se activan alrededor del crimen.