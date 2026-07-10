Eva Martín se pone al frente de 'Ágata y Lola', la nueva serie de Atresmedia: "Cada vez vemos más protagonistas femeninas, y así debe ser porque refleja la realidad"

Tras conquistar al público con sus últimos trabajos de época como 'La promesa', Eva Martín cambia de registro para ponerse al frente de 'Ágata y Lola', la nueva serie policíaca de Atresplayer. La actriz interpreta a Lola Castro, la jefa del grupo de homicidios, una inspectora cercana, intuitiva y todoterreno que unirá fuerzas con una joven agente dentro del espectro autista para resolver complejos crímenes. En conversación con YOTELE, Martín explica qué hace diferente a la ficción, reflexiona sobre el creciente protagonismo femenino en el audiovisual y desvela por qué confía en que el público conecte especialmente con la relación entre las dos protagonistas.

YOTELE: Vienes de personajes muy queridos y ahora te pones al frente de 'Ágata y Lola'. ¿Qué fue lo primero que te atrajo de Lola Castro cuando leíste el guion?

EVA MARTÍN: Me atrajo que es un personaje muy luminoso. Es una mujer todoterreno que creo que representa muy bien a muchas mujeres que intentan llegar a todo en su vida y, obviamente, no siempre lo consiguen. Es empática, generosa, vitalista, con un carácter amable e inclusivo. Es alguien capaz de ver las diferencias de los demás como algo de lo que aprender y no como una amenaza. Estoy muy feliz de haber podido interpretarla y espero que al público también le guste.

YOTELE: ¿Qué tiene 'Ágata y Lola' para diferenciarse de otras series policíacas o thrillers que estamos acostumbrados a ver?

EVA MARTÍN: Lo primero es que las dos protagonistas sean mujeres que investigan los casos, algo que todavía no es tan habitual. Además, tiene un tono muy amable, muy "feel good". Aunque investigamos homicidios, el espectador termina con buen sabor de boca porque hay mucha emoción, humor e intriga. También es un procedimental, con un caso por capítulo —excepto el primero, que ocupa dos episodios—, lo que hace que sea muy fácil de seguir. Y, además, hemos rodado en Vigo y sus alrededores, con unos paisajes maravillosos. Espero que la gente no solo se enganche a los casos, sino sobre todo a la relación entre Ágata y Lola.

YOTELE: Lola y Ágata vienen de mundos muy diferentes. ¿Dónde está la química entre ellas?

EVA MARTÍN: Lola lleva más de veinte años en la policía y dirige el grupo de homicidios. Ágata, en cambio, es una oficial de archivo más joven que, tras un percance en un operativo, descubre que está dentro del espectro autista y termina destinada a un entorno más seguro para ella. Lola se queda fascinada con la forma de pensar de Ágata y quiere incorporarla a su equipo. Esa relación va evolucionando poco a poco. Mireia y yo encontramos la química desde los castings, de una manera muy natural. Es muy bonito ver cómo dos mujeres tan distintas aprenden la una de la otra.

YOTELE: Después de varios proyectos de época, como 'La promesa', ¿te resultó extraño volver a un personaje contemporáneo?

EVA MARTÍN: Al contrario. Me sentí muy cómoda desde el principio. Lola es una mujer práctica, que no está especialmente pendiente de cómo viste, sino de su trabajo, de su hijo y de sacar adelante el día a día. Evidentemente, es mucho más cómodo llevar ropa actual que vestuario de época, pero sobre todo disfruté de interpretar a un personaje tan espontáneo, expansivo y vitalista, muy distinto a los anteriores.

YOTELE: ¿Notas que la industria está apostando cada vez más por personajes femeninos protagonistas?

EVA MARTÍN: Poco a poco sí. Cada vez vemos más películas y series protagonizadas por mujeres, y creo que es lógico porque refleja la realidad. Además, me parece interesante que Lola sea una mujer con experiencia y una determinada edad que dirige un grupo de homicidios. Muchas veces las protagonistas femeninas son más jóvenes y aquí vemos a una mujer con un recorrido profesional importante al frente de un equipo.

YOTELE: La serie funciona como un procedimental, pero ¿queda abierta la puerta a una segunda temporada?

EVA MARTÍN: Sí. Los casos se resuelven en cada episodio, pero la verdadera trama de la serie está en las relaciones entre los personajes. La evolución de Lola y Ágata, el resto de compañeros de la comisaría... Todo eso queda abierto para seguir creciendo si al público le apetece acompañarnos. Ojalá haya más temporadas.

YOTELE: ¿Tienes ya nuevos proyectos en marcha?

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EVA MARTÍN: De momento no hay nada cerrado. Estamos pendientes de alguna cosita, pero todavía no hay nada que pueda contar.