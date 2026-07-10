La estrategia de Mediaset para recuperar la marca 'Pasapalabra' y arrebatársela a Antena 3 que empezó hace cuatro años

La nueva batalla con ‘Pasapalabra' y El Rosco como protagonistas no ha hecho más que empezar. Tras hacerse público que Mediaset había instado a MC&F, propietaria de los derechos de la icónica prueba final, a demandar a Atresmedia por plagiarla con la nueva AlaZ, ahora se conoce que el grupo de Telecinco y Cuatro tiene un plan para recuperar también el título del concurso y arrebatárselo a Antena 3.

Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE, la cúpula de Mediaset tomó hace tiempo la decisión de trazar una estrategia a largo plazo para demostrar que el origen de la denominación 'Pasapalabra' está directamente relacionado con El Rosco y su mecánica. Por ejemplo, cuando los concursantes en la prueba final no saben una respuesta o simplemente prefieren ceder el turno a su oponente dicen "Paso palabra", una expresión que pronto de contagio al resto de los juegos.

Por ello, los directivos pensaron que tenía todo el sentido reclamar su propiedad, aunque legalmente desde hace años la posea ITV Studios, que puso en marcha 'The Alphabet Game' en 1999 y evolucionó un año después hasta convertirse en 'Pasapalabra', primero en Italia y después en España. La prueba de El Rosco fue registrada por la compañía neerlandesa MC&F.

En este sentido, la dirección jurídica de Telecinco realizó hace cuatro años una solicitud formal de la marca en la oficina de la propiedad intelectual de la unión europea EUIPO. Fuentes consultadas por este portal aseguran que el final de este requerimiento no debería tardar mucho más tiempo en producirse y que existen antecedentes similares que llevarían a pensar en una sentencia favorable a los intereses de Mediaset.

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De ser así, sería un golpe mortal para Antena 3, que perdería por completo su gran joya de la corona. La situación ya se presenta compleja ante el anuncio de demanda por parte de la propietaria de El Rosco, que considera que AlaZ es un plagio camuflado en la adaptación de un formato suizo que poco tiene que ver con el original.