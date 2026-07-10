Cuatro alarga 'Horizonte' tras su éxito en audiencias y pone nueva fecha al final de temporada

'Horizonte' seguirá ocupando el access y el prime time de Cuatro durante las próximas semanas. El programa de actualidad prolongará sus emisiones estivales hasta el jueves 23 de julio, con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero al frente de las entregas que se emitirán de lunes a jueves.

La cadena mantiene así en parrilla una de sus marcas más reconocibles antes del parón veraniego definitivo, a pesar de tener que haber terminado este mismo jueves 9 de julio.

La continuidad del formato llega después de que Iker Jiménez y Carmen Porter despidieran la temporada regular del programa. Ambos anunciaron su descanso temporal y dejaron el espacio en manos de dos rostros ya conocidos por la audiencia de 'Horizonte'. Talegón y Pérez Caballero ya habían asumido esa función durante la pasada Semana Santa, también coincidiendo con una ausencia de los presentadores titulares.

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La decisión se produce tras una temporada especialmente positiva para el formato, que ha vivido una evolución ascendente en sus ediciones de prime time y firmó en junio el mes más visto de su historia, con una media de 786.000 espectadores.