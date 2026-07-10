Verano en Cuatro
Cuatro alarga 'Horizonte' tras su éxito en audiencias y pone nueva fecha al final de temporada
El programa de actualidad prolongará sus emisiones estivales hasta el jueves 23 de julio, mientras Iker Jiménez y Carmen Porter ya descansan.
'Horizonte' seguirá ocupando el access y el prime time de Cuatro durante las próximas semanas. El programa de actualidad prolongará sus emisiones estivales hasta el jueves 23 de julio, con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero al frente de las entregas que se emitirán de lunes a jueves.
La cadena mantiene así en parrilla una de sus marcas más reconocibles antes del parón veraniego definitivo, a pesar de tener que haber terminado este mismo jueves 9 de julio.
La continuidad del formato llega después de que Iker Jiménez y Carmen Porter despidieran la temporada regular del programa. Ambos anunciaron su descanso temporal y dejaron el espacio en manos de dos rostros ya conocidos por la audiencia de 'Horizonte'. Talegón y Pérez Caballero ya habían asumido esa función durante la pasada Semana Santa, también coincidiendo con una ausencia de los presentadores titulares.
La decisión se produce tras una temporada especialmente positiva para el formato, que ha vivido una evolución ascendente en sus ediciones de prime time y firmó en junio el mes más visto de su historia, con una media de 786.000 espectadores.
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