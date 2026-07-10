Claudia Martínez preocupa a sus seguidores en la recta final de su embarazo: “Estoy súper mareada”

Claudia Martínez ha compartido con sus seguidores un nuevo bache en la recta final de su embarazo. La exconcursante de 'Supervivientes' y antigua participante de 'La isla de las tentaciones', que ya se encuentra en la semana 31 de gestación, ha explicado que no está atravesando sus mejores horas y que se siente especialmente indispuesta.

La influencer ha contado que lleva desde el día anterior encontrándose mal y que uno de los síntomas que más le preocupa es el mareo. “Estoy súper mareada”, reconoció ante su comunidad, dejando claro que no termina de entender qué le ocurre ni si debe relacionarlo directamente con el embarazo.

Claudia también admitió sus dudas sobre el origen de este malestar. “No sé si tiene que ver con el embarazo o simplemente estoy revuelta”, reflexionó, después de explicar que la sensación de mareo y mal cuerpo le estaba afectando más de lo habitual. Sus palabras no tardaron en generar preocupación entre sus seguidores, pendientes de su evolución en estas últimas semanas.

La catalana afronta esta etapa junto a Mario González, con quien espera su primera hija en común. Durante los últimos meses, Claudia ha ido compartiendo algunos detalles de su embarazo, desde los cambios físicos hasta sus miedos y la forma en la que está viviendo la llegada de la maternidad. En junio ya aseguró que la niña se mueve mucho y bromeó con que será “hiperactiva” como ella.

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No es la primera vez que Martínez se sincera sobre la parte menos amable de este proceso. La creadora de contenido también ha hablado de cómo el embarazo ha reactivado algunas inseguridades relacionadas con su imagen corporal y con el trastorno de la conducta alimentaria que sufrió en el pasado. Ahora, en la semana 31, ha vuelto a mostrar sin filtros cómo está viviendo una recta final marcada por el cansancio, las dudas y los cambios físicos.