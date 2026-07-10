'Ciudad de sal', el nuevo thriller de David B. Gil que se adentra en la cara más oscura de la Costa del Sol

David B. Gil regresa a las librerías con 'Ciudad de sal', una novela que supone un giro dentro de su trayectoria literaria. Después de consolidarse como una de las voces más reconocibles de la narrativa histórica de inspiración japonesa, el escritor gaditano se adentra ahora en el thriller policial con una historia ambientada en la Costa del Sol, entre el lujo, la noche y los rincones donde la violencia queda demasiadas veces fuera del foco.

La novela arranca con la llegada del teniente Ángel Lobo a la Policía Judicial de Málaga. Lo que en principio parece una serie de muertes sin relación empieza a revelar un patrón mucho más inquietante: asesinatos que han pasado inadvertidos durante años. Con el apoyo de la capitán Emma Somerset, Lobo inicia una investigación que cambia de rumbo al encontrar la nota de suicidio de una adolescente publicada en la deep web, en un espacio llamado 'Bosque de sal'.

A esa trama se suma Andréi, un inmigrante que sobrevive limpiando mansiones rusas en Marbella y que se ve arrastrado de nuevo al peligro cuando desaparece una mujer que fue una de las pocas personas que lo trató con humanidad. Su búsqueda lo conecta con el caso de Lobo y abre una cuenta atrás en la que cada pista parece acercar a los personajes a un territorio cada vez más hostil.

'Ciudad de sal' aborda temas como el crimen organizado, la violencia contra las mujeres y la impunidad de quienes viven por encima de las leyes. La Costa del Sol aparece aquí como un escenario de contrastes: un lugar asociado al lujo y al deseo, pero también convertido en un espacio de sombras donde la investigación avanza entre silencios, grabaciones, testimonios ocultos y un nombre que atraviesa toda la historia: Lonewolf.

Noticias relacionadas

Con esta novela, publicada por SUMA, David B. Gil amplía su universo narrativo sin abandonar algunas de sus señas de identidad: personajes marcados por heridas profundas, una trama de misterio y una mirada atenta a quienes luchan por redimirse.