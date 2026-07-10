Audiencias TV ayer | Francia arrasa en el Mundial y dispara a 'El perro andaluz' en La 1

La 1 volvió a firmar una jornada de dominio absoluto gracias al Mundial de fútbol. El encuentro entre Francia y Marruecos se convirtió en lo más visto del día al reunir a 6.247.000 espectadores y un espectacular 48,7% de cuota de pantalla.

El arrastre del partido impulsó además a 'El perro andaluz', que vivió su mejor noche hasta la fecha. El formato de Manu Sánchez se disparó hasta un extraordinario 21,8% de share y 1.071.000 espectadores de media.

La cadena pública también arrasó en la mañana con San Fermín. 'Viva San Fermín' alcanzó un gran 42,9% de cuota y 668.000 espectadores, mientras que el momento del tercer encierro volvió a superar el millón de seguidores al firmar un 57,4% de share y 1,2 millones de espectadores. Ya por la tarde, el Tour de Francia reunió a 1.363.000 espectadores y un excelente 15,4% de cuota.

En Telecinco, 'De lunes a viernes' continuó consolidando su crecimiento y mejoró una décima respecto al miércoles al registrar un 8,2% de share y 580.000 espectadores.

Una vez finalizado el encuentro del Mundial, 'Horizonte' volvió a destacar en Cuatro al convertirse en la segunda opción de su franja con un 7,4% de cuota y 501.000 espectadores. Por su parte, Antena 3 apostó por la película 'Palmeras en la nieve', que registró un discreto 4,4% de share y reunió a 297.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

FIFA World Cup 2026: 5.804.000 (46,6%)

Fútbol: Copa Mundial “Francia-Marruecos”: 6.247.000 (48,7%)

Antena 3

El Hormiguero: 744.000 (5,6%)

El Peliculón “Palmeras en la nieve”: 297.000 (4,4%)

Telecinco

First dates: 607.000 (4,6%)

Ella, maldita alma: 411.000 (4,4%)

laSexta

El Intermedio: 317.000 (2,5%)

El Taquillazo “Salvar al soldado Ryan”: 151.000 (2,2%)

Cuatro

First dates: 346.000 (3,7%)

Horizonte: Avance: 567.000 (4,5%)

Horizonte: 501.000 (7,4%)

La 2

Trivial pursuit: 421.000 (4,3%)

Cifras y letras: 404.000 (3,2%)

El cine de La 2 “El caftán azul”: 183.000 (1,6%)

LATE NIGHT

La 1

El perro andaluz: 1.071.000 (21,8%)

El perro andaluz: 341.000 (15,2%)

Telecinco

Ella, maldita alma: 161.000 (4,4%)

Cuatro

Callejeros: 160.000 (5,2%)

En el punto de mira: 89.000 (4,6%)

La 2

Cine “Gaza mon amour”: 61.000 (1,4%)

Conciertos Radio 3: 11.000 (0,5%)

TARDE

La 1

Teledeporte: Directo al mundial: 1.154.000 (12,7%)

Tour de Francia: 1.363.000 (15,4%)

Post Tour de Francia: 1.052.000 (13%)

Valle Salvaje: 719.000 (9,5%)

La Promesa: 763.000 (10,9%)

Malas lenguas: 703.000 (10,1%)

Aquí la Tierra: 964.000 (12,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.204.000 (13,5%)

Y ahora Sonsoles: 749.000 (10%)

Pasapalabra: 1.276.000 (17%)

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!: 487.000 (5,5%)

El verano se mueve: 566.000 (7%)

¡De lunes a viernes!: 580.000 (8,2%)

Allá tú: 731.000 (9,9%)

laSexta

Zapeando: 501.000 (5,7%)

Más Vale Tarde: 497.000 (6,8%)

laSexta Clave: 414.000 (4,8%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 609.000 (7,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 415.000 (5,9%)

La 2

Saber y ganar: 573.000 (6,3%)

Grandes documentales: 302.000 (3,5%)

Malas lenguas: 525.000 (7,2%)

Diario de un nómada: 195.000 (2,8%)

Jeopardy: 174.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 461.000 (24,2%)

Mañaneros 360: 474.000 (15,8%)

Mañaneros 360: 7.000 (0,1%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 264.000 (10,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 868.000 (18,1%)

La ruleta de la suerte: 1.525.000 (20,9%)

Telecinco

La mirada crítica: 203.000 (10,4%)

Vamos a ver verano: 261.000 (9,5%)

El precio justo: 597.000 (9,1%)

laSexta

Equipo de investigación: 64.000 (3,4%)

Aruser@s fresh: 164.000 (8,3%)

Al rojo vivo: 248.000 (6,9%)

Entrevista: 186.000 (6,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 15.000 (1,1%)

Alerta cobra: 21.000 (1,1%)

Alerta cobra: 48.000 (2,7%)

Alerta cobra: 49.000 (2,4%)

En boca de todos: 225.000 (7,5%)

La 2

Caminos de Sefarad: diario de una ciclista: 18.000 (0,9%)

Ecuador en la cima de la biodiversidad: 24.000 (1,4%)

El Señor de los bosques: 20.000 (1,1%)

El Señor de los bosques: 43.000 (2,1%)

El Señor de los bosques: 31.000 (1,5%)

Hogares increíbles con Dermot Bannon: 28.000 (1,3%)

Las rutas D’Ambrosio: 62.000 (2,4%)

Curro Jiménez: 106.000 (3%)

El Cazador: 92.000 (1,5%)

El Cazador: 200.000 (2,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.995.000 (21,9%)

Telediario 1: 1.192.000 (13,1%)

Informativos Telecinco 15h: 756.000 (8,3%)

laSexta Noticias 14h: 668.000 (8,2%)

Noticias Cuatro 1: 496.000 (7,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.601.000 (17,7%)

Telediario 2: 1.533.000 (17,2%)

laSexta Noticias 20h: 565.000 (7,8%)

Informativos Telecinco 21h: 631.000 (7,1%)

Noticias Cuatro 2: 474.000 (6,6%)

Mañana

Telediario matinal: 105.000 (18,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 103.000 (12,9%)

El Matinal: 127.000 (7,3%)

RANKING

Diario: La 1 (22,8%), Antena 3 (11%), Telecinco (6,7%), Cuatro (5,6%), laSexta (4,8%), La 2 (3,6%).

Noticias relacionadas

Mensual: La 1 (19,6%), Antena 3 (11,5%), Telecinco (6,9%), Cuatro (5,5%), laSexta (5%), La 2 (3,5%).