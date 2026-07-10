Atresmedia planta cara a Mediaset y lanza un comunicado por la polémica de 'Pasapalabra': "Las diferencias entre ‘AlaZ’ y ‘El Rosco’ son incuestionables"

Atresmedia ha respondido con dureza al último movimiento de Mediaset y MC&F por la nueva prueba final de 'Pasapalabra'. Después de que la compañía de Fuencarral anunciara acciones legales contra 'AlaZ' por sus supuestas similitudes con 'El Rosco', el grupo de San Sebastián de los Reyes sostiene que ha cumplido “escrupulosamente” la sentencia que obligaba a retirar la antigua prueba y que ya ha ejecutado voluntariamente los pronunciamientos fijados por el tribunal.

La cadena defiende que 'AlaZ' no deriva de 'El Rosco', sino de un formato distinto y licenciado. En su comunicado, Atresmedia recuerda que la nueva prueba procede de 'DallAZetA', propiedad de la cadena suiza RSI, y lo presenta como un formato “preexistente, original y pacíficamente explotado”. A su juicio, esa licencia demuestra que la final actual de 'Pasapalabra' es “un desarrollo independiente y novedoso” y no una adaptación encubierta de la prueba retirada.

El grupo también subraya las diferencias entre ambos juegos. Entre ellas, cita la desaparición del elemento gráfico circular, la disposición de los concursantes el tiempo de 110 segundos, la posibilidad de pedir pista perdiendo tiempo y la opción de escoger el orden de las preguntas, de la A a la Z o de la Z a la A. Para Atresmedia, esos cambios no son accesorios, sino elementos que modifican la mecánica y dan identidad propia a 'AlaZ'.

En su respuesta, Atresmedia acusa a Mediaset y MC&F de querer apropiarse de elementos que considera genéricos dentro de un concurso televisivo. El comunicado sostiene que no se puede “monopolizar un juego basado en el abecedario disputado por dos concursantes” y rechaza que aspectos como los turnos, la tensión final, el duelo competitivo o los códigos de color puedan quedar protegidos en exclusiva. “No se puede reclamar la autoría de lo que no se creó”, afirma el grupo al defender que buena parte de esos rasgos pertenecen a 'Pasapalabra' o al propio género.

La compañía va más allá y considera que detrás de la nueva ofensiva legal no hay solo una defensa de derechos. “Lo que parece estar en marcha no es la defensa de unos derechos, sino una campaña para destruir el éxito de la nueva prueba así como el de uno de los programas de mayor éxito de su competencia y más querido por la audiencia”, señala el comunicado. Atresmedia e ITV Studios aseguran que tienen “absoluta confianza” en la solidez jurídica de 'AlaZ' y que se opondrán a cualquier intento de retirada cautelar o de dañar la reputación del formato.

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La disputa se reaviva apenas unas semanas después de que Antena 3 sustituyera 'El Rosco' por 'AlaZ' para adaptar 'Pasapalabra' a la sentencia judicial. Mediaset, que respalda a MC&F como titular de los derechos de 'El Rosco', sostiene que la nueva prueba mantiene “similitudes insalvables” con la anterior y ha anunciado una demanda contra Atresmedia e ITV Studios, así como un intento de recuperar la marca 'Pasapalabra'. Mientras tanto, el concurso de Roberto Leal mantiene su emisión diaria y el pulso entre las dos grandes cadenas vuelve a trasladarse a los tribunales.