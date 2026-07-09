'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy jueves 9 de julio: Beatriz ejecuta su plan más peligroso contra Begoña

La tensión vuelve a marcar el rumbo de 'Sueños de libertad' en su capítulo 600, que Antena 3 emite este jueves 9 de julio a las 15:45 horas. La ficción diaria afronta una nueva entrega con varios frentes abiertos: la reconciliación de Marta y Fina, el intento de Pablo por sacar a Marisol de Toledo y el primer movimiento de Beatriz contra Begoña. Además, el episodio también estará disponible en Disney+ y Atresplayer.

Tasio decide intervenir después de hablar con Miguel y acude a ver a Paula para ofrecerle una salida. Consciente de que su puesto puede poner en riesgo su salud, se compromete a buscarle una nueva ubicación dentro de la empresa. La decisión llega después a Pablo y Marta, que aún no saben que la trabajadora afectada es Paula. Marta, sin tener toda la información, plantea que podría ocupar un puesto en la tienda.

La propuesta cambia por completo cuando Marta descubre de quién se trata. La De La Reina no acepta que la ex amante de Tasio pueda ocupar el lugar que dejó Claudia y acaba enfrentándose a su hermano. Para Marta, la idea es una locura y no está dispuesta a pasarla por alto. Finalmente, deciden que sea Claudia quien tome la decisión, pero ella se niega de forma rotunda.

Mientras tanto, Nieves comparte con Begoña la noticia del embarazo de Marisol. La enfermera intenta apoyar a su amiga y aconsejarla ante una situación cada vez más complicada. Pablo también mueve ficha y se cita con Marisol para convencerla de que abandone Toledo. Incluso le propone pagarle un piso con tal de mantenerla lejos de su familia, pero la joven rechaza tajantemente la oferta.

En la cantina, Mabel decide ignorar los consejos de su madre y trata de dar un paso más con Salva. Ella quiere acostarse con él, pero Salva la frena y le explica el motivo de su actitud reservada: prefiere esperar a que la relación esté más consolidada. Al mismo tiempo, Claudia y Miguel regresan de su cita, aunque el momento se rompe cuando ella intenta cogerle la mano y él se aparta asustado.

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Marta visita a Fina en su casa para aclarar los problemas que arrastran como pareja. La fotógrafa le reconoce que le dolió que apareciera sin avisar cuando estaba con Claudia, mientras Marta le pide perdón por haberle ocultado la llamada de Bianca. Tras sincerarse, ambas se reconcilian. Pero el capítulo termina con un nuevo golpe para Begoña: Beatriz da el primer paso de su estrategia y le da leche de fórmula a Juanito para intentar que rechace la leche materna de su madre.