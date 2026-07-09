¿Qué le pasa a Marta Peñate? La última hora de su ingreso tras sufrir una hemorragia debido a su primera sesión de quimioterapia

Marta Peñate ha vuelto a preocupar a sus seguidores tras ser ingresada en el hospital por una hemorragia. La exconcursante de ‘Supervivientes’ comunicó su última hora desde el centro médico después de sufrir un nuevo susto relacionado con las complicaciones de su embarazo ectópico. Horas después, pudo recibir el alta y continuar la recuperación en casa.

La pregunta que muchos se hacen es qué le pasa exactamente a Marta Peñate. La canaria atraviesa un proceso médico complejo tras un embarazo ectópico cornual, una situación en la que el embrión no se desarrolla dentro de la cavidad uterina. Después de que el tratamiento inicial no diera el resultado esperado, fue derivada a oncología para recibir quimioterapia con el objetivo de que el embrión se reabsorba.

La propia Marta explicó hace unos días que le habían diagnosticado una enfermedad trofoblástica gestacional de grado I, una dolencia poco frecuente que, según sus palabras, no está relacionada con la fecundación in vitro ni con un problema de fertilidad, sino con una complicación excepcional del embarazo. “Se llama mala suerte”, resumió al intentar aclarar su situación a sus seguidores.

Su primera sesión de quimioterapia fue especialmente dura. Peñate reapareció en redes para contar que había sufrido vómitos y un fuerte malestar físico, aunque también compartió una noticia esperanzadora: los niveles de la hormona del embarazo habían empezado a bajar, una señal de que el tratamiento estaba funcionando.

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Este nuevo ingreso por hemorragia se produce dentro de un proceso que Marta Peñate ha decidido contar públicamente mientras intenta cumplir su deseo de ser madre junto a Tony Spina. La colaboradora ha querido dar visibilidad a su caso, aunque también ha reconocido el desgaste físico y emocional que le está provocando esta etapa. Por ahora, la última actualización es que ya ha recibido el alta tras el susto hospitalario.