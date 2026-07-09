Mediaset propulsa una nueva demanda contra Atresmedia por 'Pasapalabra' al considerar AlaZ un plagio de El Rosco

La guerra entre Atresmedia y Mediaset por ‘Pasapalabra' no solo no ha terminado sino que comenzará en breve a escribir nuevos episodios. La cúpula de Telecinco propulsará de manera inminente una nueva demanda en los tribunales contra Antena 3, ya que considera que AlaZ es un plagio de El Rosco, cuyos derechos tiene en exclusiva. Lo hará a través de Mc&F, la compañía holandesa propietaria del formato, que será quien acuda a la justicia europea una vez más para defender su titularidad.

Según fuentes de Mediaset consultadas por YOTELE, se considera que Atresmedia está haciendo un acto de aprovechamiento para generar confusión en el espectador y que piense que está consumiendo el producto original, ya que las diferencias entre las dos pruebas finales son mínimas, guardando numerosas similitudes tanto en su concepto y definición, como en su mecánica y estética, algo que la sentencia impide de manera explícita. Así las cosas, los directivos de Telecinco ya han instado al licenciante del formato para que actúe de manera inmediata, por lo que van a iniciar todas las acciones legales posibles, ante lo que consideran una usurpación.

La conclusión a la que se llega en la sede de la cadena en Fuencarral (Madrid) es que para solucionar el cambio obligado en la recta final de 'Pasapalabra', los jefes de Antena 3 se quisieron basar en un formato distinto y con licencia para cubrirse las espaldas,. Sin embargo, la conclusión a la que han llegado es que han hecho una adaptación que es prácticamente igual que El Rosco, utilizando todos los elementos que la sentencia del Tribunal Supremo les había prohibido de manera definitiva.

Después de que Mediaset ganara el último asalto en el Tribunal Supremo y lograra hacerse con los derechos de El Rosco, los directivos de Antena 3 se movieron rápido para encontrar una nueva prueba final para el concurso presentado por Roberto Leal. Solo se plantearon dos premisas: que fuera lo más parecida posible a la original, para que los espectadores apenas notaran el cambio y que estuviera registrada legalmente en otro país para intentar evitar reclamaciones, algo que finalmente no van a conseguir.

Y es que AlaZ se parece más a El Rosco que a DallAZettA, el formato de la cadena suiza RSI en el que supuestamente se basa, sostiene Mediaset. De entrada, esta prueba no consiste en un duelo de dos participantes, como en las dos pruebas de 'Pasapalabra', sino que en el original concursa una única persona encerrada en una cabina.

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