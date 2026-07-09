Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio HospitaletTemperaturasCalorTrumpHipotecasEncuesta CEOGuerra IránVolkswagenFrancia - MarruecosVitamina DJosé AndrésNotas de corte 2026
instagramlinkedin

Desencuentro en plato

'De lunes a viernes' vive su primer gran rifirrafe con Óscar Repo: "Usaste un tono de desprecio muy Terelu"

El nuevo colaborador acusó a la hija de María Teresa de ser clasista con sus compañeros.

Óscar Repo y Terelu Campos en 'De lunes a viernes'

Óscar Repo y Terelu Campos en 'De lunes a viernes' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Terelu Campos y Óscar Repo protagonizaron este miércoles uno de los momentos más tensos de la primera semana de 'De lunes a viernes'. El periodista se estrenaba como colaborador del magacín de Telecinco y su llegada al plató vino marcada por una cuenta pendiente con la hija de María Teresa Campos, que no quiso convertir el desencuentro en una discusión abierta.

El origen del choque estaba en una información difundida tiempo atrás sobre el contrato de Terelu en Telecinco. La colaboradora negó que hubiera pedido más dinero y defendió que su acuerdo con la cadena estaba cerrado. "Has dado una información que no es real", le reprochó a Repo durante el programa, antes de insistir en que no tenía intención de seguir alimentando el conflicto.

La tensión fue a más cuando el programa recuperó un vídeo en el que Óscar Repo analizaba la trayectoria televisiva de Terelu y sus contradicciones públicas. Ella respondió reivindicando su sitio en televisión: "Yo estoy en la televisión porque los que mandan deben decidir que hago algo bien". El periodista, por su parte, le preguntó si en la presentación del formato le había hablado "con educación" o con "un tonito de desprecio muy Terelu".

Lejos de elevar el tono, Terelu intentó zanjar el asunto varias veces. "A mí esto me parece ridículo", afirmó al comienzo del cara a cara. Después, dejó clara su postura: "Como yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión, ni voy a elevar la voz ni a entrar en ningún tipo de discusión ni nada de nada. Solo te dije que te había desmentido una información y punto".

Noticias relacionadas

Beatriz Archidona intervino finalmente para rebajar la tensión y pedir a los colaboradores que intentaran trabajar en equipo en esta primera semana del programa. 'De lunes a viernes', presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, se estrenó el 6 de julio en las tardes de Telecinco como adaptación diaria del formato de 'De viernes', con fichajes como Terelu Campos, Lydia Lozano, Ángela Portero, Antonio Rossi, José Antonio León, Laura Matamoros o Rosa Benito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Federico (94 años) vive solo rodeado de vacas en una aldea sin electricidad: 'Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad
  2. Los Bombers logran perimetrar el incendio forestal de Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas
  3. No cuelgues las llamadas 'spam': la frase que debes pronunciar para no volver a recibirlas
  4. Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
  5. Así quedan los cuartos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas, horarios y análisis
  6. Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: 'Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales
  7. Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos
  8. Barcelona registra su récord absoluto de temperatura con una máxima de 40,9 grados

'De lunes a viernes' vive su primer gran rifirrafe con Óscar Repo: "Usaste un tono de desprecio muy Terelu"

'De lunes a viernes' vive su primer gran rifirrafe con Óscar Repo: "Usaste un tono de desprecio muy Terelu"

El calor extremo provoca reglas más largas y dolorosas y en menopausia, sofocos más intensos

Dónde dormir fresquito: escapadas por Catalunya donde el termómetro cae por debajo de los 20 grados

Dónde dormir fresquito: escapadas por Catalunya donde el termómetro cae por debajo de los 20 grados

Murakami perdió 17 kilos mientras escribía su última novela

Murakami perdió 17 kilos mientras escribía su última novela

Dmocracia, ¿qué es y por qué se ha liado parda con una marca ficticia de ropa impulsada por el Gobierno con Marina Rivers y Sara Fructuoso?

Dmocracia, ¿qué es y por qué se ha liado parda con una marca ficticia de ropa impulsada por el Gobierno con Marina Rivers y Sara Fructuoso?

La nueva era de la belleza: la longevidad comienza en la piel

La nueva era de la belleza: la longevidad comienza en la piel

Los Mossos difunden una imagen con IA para identificar a una mujer encontrada muerta en el río Segre

Los Mossos difunden una imagen con IA para identificar a una mujer encontrada muerta en el río Segre

La Audiencia de Barcelona desestima la demanda de Élite Taxi contra Freenow por competencia desleal

La Audiencia de Barcelona desestima la demanda de Élite Taxi contra Freenow por competencia desleal