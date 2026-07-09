Desencuentro en plato
'De lunes a viernes' vive su primer gran rifirrafe con Óscar Repo: "Usaste un tono de desprecio muy Terelu"
El nuevo colaborador acusó a la hija de María Teresa de ser clasista con sus compañeros.
Terelu Campos y Óscar Repo protagonizaron este miércoles uno de los momentos más tensos de la primera semana de 'De lunes a viernes'. El periodista se estrenaba como colaborador del magacín de Telecinco y su llegada al plató vino marcada por una cuenta pendiente con la hija de María Teresa Campos, que no quiso convertir el desencuentro en una discusión abierta.
El origen del choque estaba en una información difundida tiempo atrás sobre el contrato de Terelu en Telecinco. La colaboradora negó que hubiera pedido más dinero y defendió que su acuerdo con la cadena estaba cerrado. "Has dado una información que no es real", le reprochó a Repo durante el programa, antes de insistir en que no tenía intención de seguir alimentando el conflicto.
La tensión fue a más cuando el programa recuperó un vídeo en el que Óscar Repo analizaba la trayectoria televisiva de Terelu y sus contradicciones públicas. Ella respondió reivindicando su sitio en televisión: "Yo estoy en la televisión porque los que mandan deben decidir que hago algo bien". El periodista, por su parte, le preguntó si en la presentación del formato le había hablado "con educación" o con "un tonito de desprecio muy Terelu".
Lejos de elevar el tono, Terelu intentó zanjar el asunto varias veces. "A mí esto me parece ridículo", afirmó al comienzo del cara a cara. Después, dejó clara su postura: "Como yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión, ni voy a elevar la voz ni a entrar en ningún tipo de discusión ni nada de nada. Solo te dije que te había desmentido una información y punto".
Beatriz Archidona intervino finalmente para rebajar la tensión y pedir a los colaboradores que intentaran trabajar en equipo en esta primera semana del programa. 'De lunes a viernes', presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, se estrenó el 6 de julio en las tardes de Telecinco como adaptación diaria del formato de 'De viernes', con fichajes como Terelu Campos, Lydia Lozano, Ángela Portero, Antonio Rossi, José Antonio León, Laura Matamoros o Rosa Benito.
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