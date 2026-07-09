Isabel Pantoja reacciona al especial de Telecinco que entra y muestra Cantora en muy mal estado

Isabel Pantoja ha optado por mantenerse al margen de la emisión de 'El precio de Cantora', el especial con el que Telecinco ha entrado en la finca más mediática de la tonadillera. El programa, conducido por Santi Acosta, mostró el estado actual de la propiedad acompañado por varios nombres que formaron parte de su historia, entre ellos José Antonio Canales Rivera, Dulce Delapiedra, Pepi Valladares y Laura Cuevas.

La artista no ha intervenido públicamente tras la emisión, pero desde su entorno se ha trasladado una postura clara sobre el contenido del programa. “Ella es totalmente ajena al contenido del programa. Cada uno es libre de expresar lo que quiera, pero la realidad es una sola”, aseguran respecto a las intervenciones de quienes recorrieron las estancias de Cantora ante las cámaras.

Según ha desvelado la revista Semana, la cantante habría recibido la noticia "con total normalidad", y desde el entorno apuntan: "Es una finca que lleva casi tres años totalmente deshabitada. Isabel hace más de dos años que se fue a vivir a Madrid, después de Madrid estuvo en Gran Canaria, y evidentemente hizo una mudanza, se llevó todas las cosas y se vació la finca". Además, añaden que "es lógico que una finca rural, en un campo, en un suelo rústico y demás, se deteriore y esté en esas condiciones, hay que darle normalidad a lo que es normal"

El especial mostró una imagen muy distinta a la que durante años se proyectó de la finca. Cantora, que fue refugio familiar y escenario de algunos de los episodios más recordados del clan Pantoja, apareció marcada por el deterioro y el abandono en varias de sus zonas. Las cámaras accedieron a la propiedad poco después de que Isabel Pantoja la abandonara definitivamente, según avanzó Telecinco antes de la emisión.

Entre las reacciones más comentadas estuvo la de Canales Rivera, que regresó a la finca más de cuatro décadas después y se mostró especialmente afectado al recorrer espacios vinculados a la memoria de Paquirri. "No entiendo ni a la madre, ni al niño porque el niño a partir de los 20 años yo creo que va siendo tiempo de dejar de ser niño y esto se merecía otro trato", llegó a decir en el programa.

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La emisión también tuvo eco en Isa Pantoja, que ya había reconocido antes del especial la mezcla de sentimientos que le provocaba ver de nuevo la casa en la que creció. La hija de la cantante admitió en redes que quería verlo, pero también que le entristecía comprobar el deterioro de un lugar al que durante años pensó que algún día podría volver.