Vuelta amarga
El dolor de Canales Rivera al volver a Cantora después de 42 años: “No entiendo ni a la madre, ni al niño”
El sobrino de Paquirri regresó a la finca familiar en 'El precio de...' y se mostró muy afectado al comprobar el deterioro de la plaza de toros y otros espacios ligados a su infancia.
Canales Rivera volvió a pisar Cantora 42 años después de su última visita y el regreso no fue como esperaba. El torero retirado entró en la finca junto a Santi Acosta en el especial de 'El precio de...' dedicado a la casa que fue de Isabel Pantoja, un recorrido que le obligó a reencontrarse con los recuerdos de su infancia y con la figura de su tío, Paquirri.
Antes de cruzar la entrada, el colaborador ya avisó de que no se sentía preparado para lo que iba a ver. Canales había estado por última vez en la finca en agosto de 1984, apenas un mes antes de la muerte de Paquirri, y reconoció que conservaba una imagen muy precisa del lugar. Por eso, el deterioro de algunas zonas le golpeó especialmente durante la visita.
Uno de los momentos más duros llegó en la piscina, donde recordó los veranos familiares y las escenas compartidas con su tío. La zona, prácticamente irreconocible para él, le provocó una mezcla de tristeza y enfado. "Esto más que la piscina es el Amazonas", lamentó al comprobar el estado en el que se encontraba uno de los espacios más vinculados a sus recuerdos de niño.
La indignación aumentó cuando llegó a la plaza de toros que Paquirri construyó en Cantora. Allí encontró una cabeza de toro deteriorada y una zona muy alejada de la imagen que guardaba en la memoria. Fue entonces cuando Canales señaló directamente a Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "No entiendo ni a la madre, ni al niño porque el niño a partir de los 20 años yo creo que va siendo tiempo de dejar de ser niño y esto se merecía otro trato".
La visita se produjo después de años de polémica por los objetos de Paquirri que seguían en Cantora y por el material que Kiko Rivera habría sacado de la finca. Canales ya había expresado semanas antes su malestar por el estado del legado familiar y por el tiempo que la familia Rivera lleva reclamando determinados recuerdos del torero. En el especial, ese malestar se transformó en emoción al comprobar de primera mano cómo estaba la casa que formó parte de su infancia.
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