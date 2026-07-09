Tercera expulsión
Expulsado en 'Maestros de la costura Celebrity' ayer: una favorita cae tras un duelo inesperado
Mariola Fuentes abandonó el taller después de una gala marcada por Eurovisión, la sastrería y la aparición de Yolanda Ramos.
'Maestros de la costura Celebrity' despidió este miércoles a su tercera concursante de la edición. Tras las salidas de Blanca Paloma y Jorge Román, el jurado formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier decidió que Mariola Fuentes no continuara en el talent de La 1. La actriz se marchó después de una gala con tres retos muy distintos y con Jazz Vilá como su gran rival en el duelo final.
La noche arrancó con una prueba dedicada a algunos de los estilismos más recordados de España en Eurovisión. Los aprendices trabajaron por parejas para reproducir diseños vinculados a artistas como Massiel, Salomé, Ruth Lorenzo, Soraya, Nebulossa, Melody o Chanel. En esa primera prueba, Josie y Mario Vaquerizo convencieron al jurado con uno de los mejores trabajos de la entrega, mientras Mariola y Edu quedaron peor posicionados al alejarse del modelo original.
El segundo reto llevó a los concursantes al terreno de la sastrería. Mario Vaquerizo fue el encargado de formar los equipos y Mariola, como peor valorada en la prueba anterior, escogió que el suyo confeccionara un esmoquin. La decisión acabó complicando el trabajo del grupo verde, integrado por Jazz, Silvia Marty, Beatriz Luengo, Edu Román y la propia Mariola, y dejó a varios aprendices en una posición delicada antes de la prueba de eliminación.
El veredicto final quedó entre Mariola Fuentes y Jazz Vilá. Caprile fue el encargado de comunicar la decisión del jurado: "El aprendiz que no continúa en el taller es Mariola Fuentes". La salida de la actriz provocó una despedida especialmente emotiva en el taller y afectó de manera visible a Pepón Nieto, uno de sus grandes apoyos dentro del programa.
Mariola asumió la expulsión con deportividad y recordó que su paso por el concurso había supuesto un reto desde el primer día. "Yo no había cosido antes. Se me ocurrían muchas cosas, pero no tenía las herramientas para hacerlas realidad y he ido salvando el tipo como he podido", reconoció tras conocer la decisión. La gala también resolvió la identidad de la misteriosa compradora del Taller Secreto, que resultó ser Yolanda Ramos, una aparición que añadió humor y tensión a una noche ya decisiva.
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