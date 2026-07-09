Audiencias TV ayer | 'El precio de Cantora' lidera la noche mientras 'De lunes a viernes' se recupera en una tarde sin fútbol

Telecinco se llevó el liderazgo del prime time gracias a 'El precio de Cantora'. El especial dedicado a la que fuera la finca de Isabel Pantoja firmó un 12,1% de cuota de pantalla y reunió a 623.000 espectadores.

En el access prime time hubo máxima igualdad. 'La Revuelta', con la visita de Shakira y Diana, se impuso por la mínima al registrar un 11,8% de share y 1.167.000 espectadores. Muy cerca quedó la reposición de 'El Hormiguero', que con Bertín Osborne firmó un 11,7%

La 1 continuó su noche con 'Maestros de la Costura', que alcanzó un 10,6% de cuota y 593.000 espectadores. En Antena 3, '¡Salta!' registró un 8,5% de share y reunió a 493.000 espectadores, mientras que en laSexta, el doble capítulo de 'No se lo digas a nadie' promedió un discreto 3,4% de cuota y 215.000 espectadores.

En la tarde, 'De lunes a viernes' recuperó terreno en Telecinco tras la ausencia de fútbol y subió hasta el 8,1% de share con 595.000 espectadores. Aun así, 'Y ahora Sonsoles' se impuso en estricta coincidencia con un 9,1%.

La mañana volvió a estar marcada por los Sanfermines. El segundo encierro alcanzó un espectacular 57,7% de cuota de pantalla y reunió a 1.230.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.167.000 (11,8%)

Maestros de la costura Celebrity: 593.000 (10,6%)

Antena 3

El Hormiguero: 1.167.000 (11,7%)

¡Salta!: 493.000 (8,5%)

Telecinco

First dates: Summer: 827.000 (8,4%)

El precio de Cantora: 623.000 (12,1%)

laSexta

El Intermedio: 471.000 (4,8%)

No se lo digas a nadie: 249.000 (3,3%)

Cuatro

First dates: 430.000 (4,9%)

Horizonte: 776.000 (7,9%)

Viajeros Cuatro: 385.000 (5,8%)

La 2

Trivial pursuit: 406.000 (4,6%)

Cifras y letras: 660.000 (6,6%)

Documaster: 156.000 (2,2%)

LATE NIGHT

La 1

Make up stars drag tour: 139.000 (7,5%)

Antena 3

¡Salta!: 172.000 (7,7%)

laSexta

No se lo digas a nadie: 159.000 (3,8%)

#CASO: 90.000 (3,8%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 133.000 (4,4%)

Viajeros Cuatro: 60.000 (3,6%)

La 2

Documentos TV: 47.000 (2%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 955.000 (11,2%)

Valle Salvaje: 811.000 (10,5%)

La Promesa: 905.000 (12,4%)

Malas lenguas: 760.000 (10,7%)

Aquí la Tierra: 953.000 (12,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.195.000 (13,7%)

Y ahora Sonsoles: 729.000 (9,5%)

Pasapalabra: 1.301.000 (17,3%)

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!: 446.000 (5,1%)

El verano se mueve: 512.000 (6,4%)

¡De lunes a viernes!: 595.000 (8,1%)

Allá tú: 700.000 (9,5%)

laSexta

Zapeando: 507.000 (5,9%)

Más Vale Tarde: 452.000 (6%)

laSexta Clave: 423.000 (5,1%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 540.000 (6,4%)

Lo sabe, no lo sabe: 379.000 (5,2%)

La 2

Saber y ganar: 576.000 (6,3%)

Tour de Francia: 628.000 (7,5%)

Malas lenguas: 513.000 (6,8%)

Diario de un nómada: 219.000 (3,1%)

Jeopardy: 155.000 (2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 433.000 (23,2%)

Mañaneros 360: 483.000 (15,8%)

Mañaneros 360: 1.025.000 (13%)

Antena 3

Espejo Público Verano: 283.000 (11,5%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 834.000 (16,9%)

La ruleta de la suerte: 1.476.000 (20,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 253.000 (13,4%)

Vamos a ver verano: 255.000 (9,1%)

El precio justo: 522.000 (7,9%)

laSexta

Equipo de investigación: 39.000 (2,1%)

Aruser@s fresh: 173.000 (8,9%)

Al rojo vivo: 293.000 (8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 23.000 (1,7%)

Alerta cobra: 27.000 (1,4%)

En boca de todos: 251.000 (8,2%)

La 2

Ecuador en la cima de la biodiversidad: 35.000 (1,9%)

Página2: 17.000 (1%)

El Señor de los bosques: 15.000 (0,8%)

El Señor de los bosques: 25.000 (1,2%)

El Señor de los bosques: 37.000 (1,7%)

Hogares increíbles con Dermot Bannon: 20.000 (0,8%)

Escapadas extraordinarias en Navidad: 49.000 (1,8%)

Curro Jiménez: 109.000 (3,1%)

El Cazador: 88.000 (1,5%)

El Cazador: 189.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.016.000 (22,1%)

Telediario 1: 1.400.000 (15,4%)

Noticias Cuatro 1: 580.000 (8,3%)

laSexta Noticias 14h: 619.000 (7,7%)

Informativos Telecinco 15h: 681.000 (7,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.572.000 (18,2%)

Telediario 2: 1.242.000 (14,5%)

laSexta Noticias 20h: 594.000 (8,1%)

Informativos Telecinco 21h: 619.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 2: 374.000 (5,1%)

Mañana

Telediario matinal: 139.000 (24,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 91.000 (11,6%)

El Matinal: 138.000 (7,8%)

RANKING

Diario: La 1 (13,2%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,6%), La 2 (4,1%).

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Mensual: La 1 (19,2%), Antena 3 (11,5%), Telecinco (7%), Cuatro (5,5%), laSexta (5%), La 2 (3,5%).