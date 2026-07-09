Miércoles 8 de julio
Audiencias TV ayer | 'El precio de Cantora' lidera la noche mientras 'De lunes a viernes' se recupera en una tarde sin fútbol
Shakira impulsa a David Broncano y las tardes de Telecinco siguen creciendo sin el Mundial.
Telecinco se llevó el liderazgo del prime time gracias a 'El precio de Cantora'. El especial dedicado a la que fuera la finca de Isabel Pantoja firmó un 12,1% de cuota de pantalla y reunió a 623.000 espectadores.
En el access prime time hubo máxima igualdad. 'La Revuelta', con la visita de Shakira y Diana, se impuso por la mínima al registrar un 11,8% de share y 1.167.000 espectadores. Muy cerca quedó la reposición de 'El Hormiguero', que con Bertín Osborne firmó un 11,7%
La 1 continuó su noche con 'Maestros de la Costura', que alcanzó un 10,6% de cuota y 593.000 espectadores. En Antena 3, '¡Salta!' registró un 8,5% de share y reunió a 493.000 espectadores, mientras que en laSexta, el doble capítulo de 'No se lo digas a nadie' promedió un discreto 3,4% de cuota y 215.000 espectadores.
En la tarde, 'De lunes a viernes' recuperó terreno en Telecinco tras la ausencia de fútbol y subió hasta el 8,1% de share con 595.000 espectadores. Aun así, 'Y ahora Sonsoles' se impuso en estricta coincidencia con un 9,1%.
La mañana volvió a estar marcada por los Sanfermines. El segundo encierro alcanzó un espectacular 57,7% de cuota de pantalla y reunió a 1.230.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La Revuelta: 1.167.000 (11,8%)
Maestros de la costura Celebrity: 593.000 (10,6%)
Antena 3
El Hormiguero: 1.167.000 (11,7%)
¡Salta!: 493.000 (8,5%)
Telecinco
First dates: Summer: 827.000 (8,4%)
El precio de Cantora: 623.000 (12,1%)
laSexta
El Intermedio: 471.000 (4,8%)
No se lo digas a nadie: 249.000 (3,3%)
Cuatro
First dates: 430.000 (4,9%)
Horizonte: 776.000 (7,9%)
Viajeros Cuatro: 385.000 (5,8%)
La 2
Trivial pursuit: 406.000 (4,6%)
Cifras y letras: 660.000 (6,6%)
Documaster: 156.000 (2,2%)
LATE NIGHT
La 1
Make up stars drag tour: 139.000 (7,5%)
Antena 3
¡Salta!: 172.000 (7,7%)
laSexta
No se lo digas a nadie: 159.000 (3,8%)
#CASO: 90.000 (3,8%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 133.000 (4,4%)
Viajeros Cuatro: 60.000 (3,6%)
La 2
Documentos TV: 47.000 (2%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 955.000 (11,2%)
Valle Salvaje: 811.000 (10,5%)
La Promesa: 905.000 (12,4%)
Malas lenguas: 760.000 (10,7%)
Aquí la Tierra: 953.000 (12,5%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.195.000 (13,7%)
Y ahora Sonsoles: 729.000 (9,5%)
Pasapalabra: 1.301.000 (17,3%)
Telecinco
Amor... ¡o lo que surja!: 446.000 (5,1%)
El verano se mueve: 512.000 (6,4%)
¡De lunes a viernes!: 595.000 (8,1%)
Allá tú: 700.000 (9,5%)
laSexta
Zapeando: 507.000 (5,9%)
Más Vale Tarde: 452.000 (6%)
laSexta Clave: 423.000 (5,1%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 540.000 (6,4%)
Lo sabe, no lo sabe: 379.000 (5,2%)
La 2
Saber y ganar: 576.000 (6,3%)
Tour de Francia: 628.000 (7,5%)
Malas lenguas: 513.000 (6,8%)
Diario de un nómada: 219.000 (3,1%)
Jeopardy: 155.000 (2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 433.000 (23,2%)
Mañaneros 360: 483.000 (15,8%)
Mañaneros 360: 1.025.000 (13%)
Antena 3
Espejo Público Verano: 283.000 (11,5%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 834.000 (16,9%)
La ruleta de la suerte: 1.476.000 (20,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 253.000 (13,4%)
Vamos a ver verano: 255.000 (9,1%)
El precio justo: 522.000 (7,9%)
laSexta
Equipo de investigación: 39.000 (2,1%)
Aruser@s fresh: 173.000 (8,9%)
Al rojo vivo: 293.000 (8%)
Cuatro
¡Toma salami!: 23.000 (1,7%)
Alerta cobra: 27.000 (1,4%)
En boca de todos: 251.000 (8,2%)
La 2
Ecuador en la cima de la biodiversidad: 35.000 (1,9%)
Página2: 17.000 (1%)
El Señor de los bosques: 15.000 (0,8%)
El Señor de los bosques: 25.000 (1,2%)
El Señor de los bosques: 37.000 (1,7%)
Hogares increíbles con Dermot Bannon: 20.000 (0,8%)
Escapadas extraordinarias en Navidad: 49.000 (1,8%)
Curro Jiménez: 109.000 (3,1%)
El Cazador: 88.000 (1,5%)
El Cazador: 189.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.016.000 (22,1%)
Telediario 1: 1.400.000 (15,4%)
Noticias Cuatro 1: 580.000 (8,3%)
laSexta Noticias 14h: 619.000 (7,7%)
Informativos Telecinco 15h: 681.000 (7,5%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.572.000 (18,2%)
Telediario 2: 1.242.000 (14,5%)
laSexta Noticias 20h: 594.000 (8,1%)
Informativos Telecinco 21h: 619.000 (7,3%)
Noticias Cuatro 2: 374.000 (5,1%)
Mañana
Telediario matinal: 139.000 (24,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 91.000 (11,6%)
El Matinal: 138.000 (7,8%)
RANKING
Diario: La 1 (13,2%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,6%), La 2 (4,1%).
Mensual: La 1 (19,2%), Antena 3 (11,5%), Telecinco (7%), Cuatro (5,5%), laSexta (5%), La 2 (3,5%).
- Federico (94 años) vive solo rodeado de vacas en una aldea sin electricidad: 'Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad
- Los Bombers logran perimetrar el incendio forestal de Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas
- No cuelgues las llamadas 'spam': la frase que debes pronunciar para no volver a recibirlas
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Así quedan los cuartos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas, horarios y análisis
- Jorge Azcón, a Salvador Illa y el MNAC sobre las obras de Sijena: 'Ejecuten la sentencia; las responsabilidades penales son personales
- Última hora del terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos en los terremotos, que dejan ya 1.450 fallecidos
- Barcelona registra su récord absoluto de temperatura con una máxima de 40,9 grados