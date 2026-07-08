‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy miércoles 8 de julio: Gabriel amenaza a don Agustín para defender a Begoña

‘Sueños de libertad’ emite este miércoles 8 de julio, a las 15:45h, un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La entrega situará a Gabriel en el centro de la tensión después de tomar medidas para frenar los rumores sobre Begoña y Eduardo.

El abogado citará a don Agustín con la excusa de invitarle a la fiesta de la cantina, pero aprovechará el encuentro para exigirle que defienda públicamente el honor de Begoña en su próxima homilía. Gabriel no dudará en amenazar al párroco con convencer a los franceses de cerrar la iglesia si no obedece. Finalmente, don Agustín acabará cumpliendo con su petición.

El gesto no pasará desapercibido para Beatriz, que estallará de celos al comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar Gabriel por proteger a su esposa. La joven montará en cólera, pero él le dejará claro que hará todo lo necesario por su familia y le recordará cuál es el lugar que ocupa.

Mientras tanto, Marta confesará a Digna sus inseguridades con Fina. La De La Reina teme estar perdiendo al amor de su vida por su actitud y por la forma en que está encajando los cambios de su relación. Poco después, Fina la llamará para invitarla a su casa y poder aclarar lo ocurrido.

Nieves y Pablo también intentarán sostener su matrimonio tras conocer el embarazo de Marisol. Ella le pedirá que mantengan el secreto y que sus hijos no sepan nada por ahora, mientras él insistirá en que quiere seguir a su lado y que lo mejor para todos es que Marisol se marche de Toledo.

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En la fábrica, Miguel tomará medidas al ver que los problemas de Paula empeoran. El médico hablará con Tasio para pedirle que cambie de puesto a la joven, ya que su salud corre peligro si continúa expuesta a los productos químicos. Después, el doctor aceptará tener una cita con Claudia, mientras Begoña descubrirá en la tienda que Valentina y Andrés han roto su relación.