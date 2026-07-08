Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TiroteoTrumpBaja laboralSocavón PutxetBanda juvenilOla de calorIncendiosGuerra IránCuadro Mundial 2026Despoblación
instagramlinkedin

Episodio 599

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy miércoles 8 de julio: Gabriel amenaza a don Agustín para defender a Begoña

La serie de Antena 3 también mostrará el miedo de Marta a perder a Fina y el empeoramiento de Paula por su trabajo en la fábrica.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Sueños de libertad’ emite este miércoles 8 de julio, a las 15:45h, un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La entrega situará a Gabriel en el centro de la tensión después de tomar medidas para frenar los rumores sobre Begoña y Eduardo.

El abogado citará a don Agustín con la excusa de invitarle a la fiesta de la cantina, pero aprovechará el encuentro para exigirle que defienda públicamente el honor de Begoña en su próxima homilía. Gabriel no dudará en amenazar al párroco con convencer a los franceses de cerrar la iglesia si no obedece. Finalmente, don Agustín acabará cumpliendo con su petición.

El gesto no pasará desapercibido para Beatriz, que estallará de celos al comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar Gabriel por proteger a su esposa. La joven montará en cólera, pero él le dejará claro que hará todo lo necesario por su familia y le recordará cuál es el lugar que ocupa.

Mientras tanto, Marta confesará a Digna sus inseguridades con Fina. La De La Reina teme estar perdiendo al amor de su vida por su actitud y por la forma en que está encajando los cambios de su relación. Poco después, Fina la llamará para invitarla a su casa y poder aclarar lo ocurrido.

Nieves y Pablo también intentarán sostener su matrimonio tras conocer el embarazo de Marisol. Ella le pedirá que mantengan el secreto y que sus hijos no sepan nada por ahora, mientras él insistirá en que quiere seguir a su lado y que lo mejor para todos es que Marisol se marche de Toledo.

Noticias relacionadas

En la fábrica, Miguel tomará medidas al ver que los problemas de Paula empeoran. El médico hablará con Tasio para pedirle que cambie de puesto a la joven, ya que su salud corre peligro si continúa expuesta a los productos químicos. Después, el doctor aceptará tener una cita con Claudia, mientras Begoña descubrirá en la tienda que Valentina y Andrés han roto su relación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
  2. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
  3. El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
  4. Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango
  5. Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
  6. Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka' no habría conocido al padre de mis hijos
  7. La Seguridad Social puede reconocer hasta cinco años de cotización por el cuidado de hijos
  8. Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente

Chappell Roan revela el origen de la canción 'Casual' en el confesionario de Rosalía

Chappell Roan revela el origen de la canción 'Casual' en el confesionario de Rosalía

Los Bombers trabajan en un incendio en Gavà que ya quema masa forestal

Los Bombers trabajan en un incendio en Gavà que ya quema masa forestal

Dos detenidos por robar dos esculturas de famosos artistas en galerías de Barcelona y esconderlas en su hotel y un jardín

Dos detenidos por robar dos esculturas de famosos artistas en galerías de Barcelona y esconderlas en su hotel y un jardín

Thomson renueva las pilas de siempre con una propuesta más cómoda y sostenible

Thomson renueva las pilas de siempre con una propuesta más cómoda y sostenible

Uno de cada tres niños y adolescentes catalanes no puede permitirse una semana de vacaciones en verano

Uno de cada tres niños y adolescentes catalanes no puede permitirse una semana de vacaciones en verano

Interrumpida la circulación en la R3 de Rodalies entre La Garriga y Puigcerdà por una incidencia técnica

Interrumpida la circulación en la R3 de Rodalies entre La Garriga y Puigcerdà por una incidencia técnica

Gobierno y PSOE arremeten contra el PP por la propuesta de Feijóo frente al absentismo laboral: “No cree en los derechos laborales”

Gobierno y PSOE arremeten contra el PP por la propuesta de Feijóo frente al absentismo laboral: “No cree en los derechos laborales”

Texto completo de las amenazas y críticas de Donald Trump contra España en la OTAN: "Corten todo el comercio inmediatamente"

Texto completo de las amenazas y críticas de Donald Trump contra España en la OTAN: "Corten todo el comercio inmediatamente"