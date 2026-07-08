Información YOTELE
Shakira celebra sus 100 millones de oyentes mensuales en una entrevista exclusiva e inminente con David Broncano en ‘La Revuelta’
La cantante conectará esta noche en directo desde Estados Unidos con el programa de La 1 tras lograr un nuevo número 1 con ‘Dai Dai’.
‘La Revuelta’ prepara una visita de alcance internacional. Shakira conectará esta noche en directo con David Broncano desde Estados Unidos en una entrevista exclusiva que llega en pleno momento de euforia para la artista colombiana, después de superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, según ha conocido YOTELE.
La cantante no acudirá presencialmente al Teatro Príncipe Gran Vía, pero sí participará en el programa de La 1 mediante una conexión en directo. Su intervención servirá para celebrar un nuevo hito en su carrera y el impacto global de ‘Dai Dai’, su colaboración con Burna Boy vinculada al Mundial de Fútbol 2026.
El tema se ha convertido en una de las canciones más presentes del torneo y acaba de alcanzar el número 1 en la lista de LOS40 en España, apenas cuatro semanas después de entrar en el ranking. Según la emisora, la canción escaló 16 posiciones hasta llegar a lo más alto y supone el 22º número 1 de Shakira en esta lista.
El éxito de ‘Dai Dai’ también ha impulsado sus cifras internacionales. La artista se ha convertido en la primera mujer latina en superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, un logro que la sitúa en un grupo muy reducido de estrellas globales.
La entrevista con Broncano llega además antes del desembarco europeo de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que tendrá parada en Madrid el próximo otoño. Con esta conexión, ‘La Revuelta’ suma una de sus entrevistas más potentes de la temporada y refuerza su perfil internacional con una de las artistas latinas más influyentes de la historia reciente.
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