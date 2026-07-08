Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio GavàIncendios forestalesBanda juvenilRosa ParksTrumpSocavón PutxetCalorBegoña GómezTiroteoGuerra IránNotas de corte 2026Despoblación
instagramlinkedin

Sin censura

Nacho Abad explica el despido de Marta Nebot de ‘En boca de todos’: “No quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí”

El presentador ha negado que la colaboradora saliera del programa por sus ideas políticas y ha defendido que el formato no censura ninguna ideología.

Nacho Abad y Marta Nebot

Nacho Abad y Marta Nebot / Cuatro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nacho Abad ha respondido en directo a Marta Nebot después de que la periodista anunciara en redes sociales que ‘En boca de todos’ había decidido prescindir de ella. El presentador de Cuatro ha querido aclarar los motivos de su salida y ha rechazado que la decisión esté relacionada con su ideología.

Abad ha defendido que el programa apuesta por el las posiciones opuestas y la charla: “En este programa nos gusta el pluralismo, nos gusta el debate contradictorio y damos voz a todas las ideologías, a todos los colores”, ha afirmado antes de citar como ejemplo la presencia de perfiles tan distintos como Pablo Fernández y Santiago Abascal.

El comunicador ha insistido en que ‘En boca de todos’ no aparta a nadie por sus opiniones. “No censuramos a nadie por sus ideas. Jamás lo hemos hecho, jamás lo vamos a hacer”, ha subrayado. Según su versión, la dirección llamó a Nebot para explicarle la decisión en una conversación de media hora.

El motivo, según Abad, fue una intervención de la colaboradora en la que afirmó que le daba vergüenza estar en el programa. “Marta, estarás conmigo en que estar en este programa que te da vergüenza es incoherente”, ha señalado tras recuperar aquellas imágenes.

Noticias relacionadas

El presentador ha concluido defendiendo al equipo y marcando distancia con la interpretación ofrecida por Nebot en redes. “En ‘En boca de todos’ lo forma un equipo en el que la máxima es el respeto, el compañerismo, la pluralidad, y yo no quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí. No hay más, lo demás es mentira”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
  2. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
  3. El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
  4. Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango
  5. Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
  6. Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka' no habría conocido al padre de mis hijos
  7. La Seguridad Social puede reconocer hasta cinco años de cotización por el cuidado de hijos
  8. Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente

Mapa de refugios climáticos en Barcelona y resto de Catalunya: ¿dónde refugiarse de la ola de calor?

Mapa de refugios climáticos en Barcelona y resto de Catalunya: ¿dónde refugiarse de la ola de calor?

Denuncian la contratación irregular por más de 400.000 euros en Cultura de Ceuta

Denuncian la contratación irregular por más de 400.000 euros en Cultura de Ceuta

Nacho Abad explica el despido de Marta Nebot de ‘En boca de todos’: “No quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí”

Nacho Abad explica el despido de Marta Nebot de ‘En boca de todos’: “No quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí”

Barcelona registra su récord absoluto de temperatura con máximas por encima de los 40 grados

Directo | El incendio de Sentmenat afronta "horas críticas": "El peligro es que se descontrole el flanco derecho"

Directo | El incendio de Sentmenat afronta "horas críticas": "El peligro es que se descontrole el flanco derecho"

La policía cree que operan entre cinco y diez bandas juveniles violentas en Barcelona y su área metropolitana

La policía cree que operan entre cinco y diez bandas juveniles violentas en Barcelona y su área metropolitana

Sánchez responde a las amenazas de Trump contra España en la OTAN: "He hablado con él. No hay ninguna tirantez"

Sánchez responde a las amenazas de Trump contra España en la OTAN: "He hablado con él. No hay ninguna tirantez"

La OTAN se compromete ayudar a Ucrania con 70.000 millones de euros en asistencia militar

La OTAN se compromete ayudar a Ucrania con 70.000 millones de euros en asistencia militar