Nacho Abad explica el despido de Marta Nebot de ‘En boca de todos’: “No quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí”

Nacho Abad ha respondido en directo a Marta Nebot después de que la periodista anunciara en redes sociales que ‘En boca de todos’ había decidido prescindir de ella. El presentador de Cuatro ha querido aclarar los motivos de su salida y ha rechazado que la decisión esté relacionada con su ideología.

Abad ha defendido que el programa apuesta por el las posiciones opuestas y la charla: “En este programa nos gusta el pluralismo, nos gusta el debate contradictorio y damos voz a todas las ideologías, a todos los colores”, ha afirmado antes de citar como ejemplo la presencia de perfiles tan distintos como Pablo Fernández y Santiago Abascal.

El comunicador ha insistido en que ‘En boca de todos’ no aparta a nadie por sus opiniones. “No censuramos a nadie por sus ideas. Jamás lo hemos hecho, jamás lo vamos a hacer”, ha subrayado. Según su versión, la dirección llamó a Nebot para explicarle la decisión en una conversación de media hora.

El motivo, según Abad, fue una intervención de la colaboradora en la que afirmó que le daba vergüenza estar en el programa. “Marta, estarás conmigo en que estar en este programa que te da vergüenza es incoherente”, ha señalado tras recuperar aquellas imágenes.

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El presentador ha concluido defendiendo al equipo y marcando distancia con la interpretación ofrecida por Nebot en redes. “En ‘En boca de todos’ lo forma un equipo en el que la máxima es el respeto, el compañerismo, la pluralidad, y yo no quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí. No hay más, lo demás es mentira”.