Sin censura
Nacho Abad explica el despido de Marta Nebot de ‘En boca de todos’: “No quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí”
El presentador ha negado que la colaboradora saliera del programa por sus ideas políticas y ha defendido que el formato no censura ninguna ideología.
Nacho Abad ha respondido en directo a Marta Nebot después de que la periodista anunciara en redes sociales que ‘En boca de todos’ había decidido prescindir de ella. El presentador de Cuatro ha querido aclarar los motivos de su salida y ha rechazado que la decisión esté relacionada con su ideología.
Abad ha defendido que el programa apuesta por el las posiciones opuestas y la charla: “En este programa nos gusta el pluralismo, nos gusta el debate contradictorio y damos voz a todas las ideologías, a todos los colores”, ha afirmado antes de citar como ejemplo la presencia de perfiles tan distintos como Pablo Fernández y Santiago Abascal.
El comunicador ha insistido en que ‘En boca de todos’ no aparta a nadie por sus opiniones. “No censuramos a nadie por sus ideas. Jamás lo hemos hecho, jamás lo vamos a hacer”, ha subrayado. Según su versión, la dirección llamó a Nebot para explicarle la decisión en una conversación de media hora.
El motivo, según Abad, fue una intervención de la colaboradora en la que afirmó que le daba vergüenza estar en el programa. “Marta, estarás conmigo en que estar en este programa que te da vergüenza es incoherente”, ha señalado tras recuperar aquellas imágenes.
El presentador ha concluido defendiendo al equipo y marcando distancia con la interpretación ofrecida por Nebot en redes. “En ‘En boca de todos’ lo forma un equipo en el que la máxima es el respeto, el compañerismo, la pluralidad, y yo no quiero compartir plató con alguien que siente vergüenza de sentarse aquí. No hay más, lo demás es mentira”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
- El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
- Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango
- Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
- Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka' no habría conocido al padre de mis hijos
- La Seguridad Social puede reconocer hasta cinco años de cotización por el cuidado de hijos
- Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente