Marc Giró se plantea su futuro en ‘Cara al show’ tras las críticas recibidas: “¿Merece la pena todo esto?”

Marc Giró cerró la primera temporada de ‘Cara al show’ con una reflexión personal sobre su continuidad al frente del programa. Antes de despedirse del público de La Sexta, el presentador quiso responder a las críticas que ha recibido durante las últimas semanas por la forma en la que se posiciona en televisión.

“Dicen que repito mucho que soy de izquierdas, que soy mariquita y que se me nota que soy catalán...”, afirmó Giró en su monólogo final. Según explicó, algunas voces le han recomendado rebajar esas referencias para llegar a un público más amplio y no alejar a espectadores que buscan “equidistancia y fantasía”.

El comunicador no compró ese argumento y lanzó una pregunta sobre el trato que reciben otros presentadores. “¿Por qué esto que me piden a mí no se lo piden a presentadores de derechas?”, planteó. Después apuntó que quizá esos perfiles no necesitan explicitar su ideología “igual que no tienen que decir que son heterosexuales”, algo que remató con un “qué cómodo”.

Giró llevó esa reflexión hasta su propio futuro en el formato. “La pregunta que me hago es si merece la pena todo esto”, confesó antes de admitir que necesita parar y pensar qué camino tomar tras esta primera temporada_ “Sinceramente, no lo sé, necesito parar y reflexionar sobre si sigo al frente de este programa o renunciar a tan alto honor”.

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El presentador también dejó en el aire si debería regresar con un perfil “más generalista”, aunque no tomó ninguna decisión en directo. Tras esa intervención, se despidió de la audiencia con un “feliz verano”, cerrando una temporada en la que ‘Cara al show’ ha convertido sus monólogos en una de sus señas de identidad.