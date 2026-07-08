Despedida con dudas
Marc Giró se plantea su futuro en ‘Cara al show’ tras las críticas recibidas: “¿Merece la pena todo esto?”
El presentador cerró la temporada del programa de La Sexta denunciando el doble rasero que percibe entre comunicadores de izquierdas y de derechas.
Marc Giró cerró la primera temporada de ‘Cara al show’ con una reflexión personal sobre su continuidad al frente del programa. Antes de despedirse del público de La Sexta, el presentador quiso responder a las críticas que ha recibido durante las últimas semanas por la forma en la que se posiciona en televisión.
“Dicen que repito mucho que soy de izquierdas, que soy mariquita y que se me nota que soy catalán...”, afirmó Giró en su monólogo final. Según explicó, algunas voces le han recomendado rebajar esas referencias para llegar a un público más amplio y no alejar a espectadores que buscan “equidistancia y fantasía”.
El comunicador no compró ese argumento y lanzó una pregunta sobre el trato que reciben otros presentadores. “¿Por qué esto que me piden a mí no se lo piden a presentadores de derechas?”, planteó. Después apuntó que quizá esos perfiles no necesitan explicitar su ideología “igual que no tienen que decir que son heterosexuales”, algo que remató con un “qué cómodo”.
Giró llevó esa reflexión hasta su propio futuro en el formato. “La pregunta que me hago es si merece la pena todo esto”, confesó antes de admitir que necesita parar y pensar qué camino tomar tras esta primera temporada_ “Sinceramente, no lo sé, necesito parar y reflexionar sobre si sigo al frente de este programa o renunciar a tan alto honor”.
El presentador también dejó en el aire si debería regresar con un perfil “más generalista”, aunque no tomó ninguna decisión en directo. Tras esa intervención, se despidió de la audiencia con un “feliz verano”, cerrando una temporada en la que ‘Cara al show’ ha convertido sus monólogos en una de sus señas de identidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
- El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
- Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango
- Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
- Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka' no habría conocido al padre de mis hijos
- La Seguridad Social puede reconocer hasta cinco años de cotización por el cuidado de hijos
- Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente