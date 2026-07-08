Martes 7 de julio
Audiencias TV ayer | '¡De lunes a viernes!' baja por culpa del Argentina-Egipto, pero ya gana a Sonsoles en coincidencia
El Argentina-Egipto reúne casi 3,8 millones de espectadores, La 1 arrasa con San Fermín y Cuatro vuelve a destacar en prime time.
El Mundial de fútbol volvió a monopolizar la atención de la audiencia. El trepidante Argentina-Egipto fue lo más visto del día en televisión al reunir a 3.757.000 espectadores y un 39% de cuota de pantalla en la tarde de La 1.
La cadena pública también lideró el access prime time con 'La Revuelta', que alcanzó un 12,1% de share y 1.278.000 espectadores. Después, 'Al cielo con ella' se despidió de la audiencia con un 8% de cuota y 619.000 espectadores.
El liderazgo del prime time entre las cadenas comerciales fue para Antena 3 gracias a 'En tierra lejana', que firmó un 11,6% de share y 828.000 espectadores. En Telecinco, la película 'Exposados' se quedó con un 6,8% y 451.000 espectadores.
Cuatro volvió a vivir una gran noche con 'Código 10', que alcanzó un 9,7% de cuota y 590.000 espectadores, firmando su segunda mejor cuota de 2026 y convirtiéndose en la segunda opción de la franja. En laSexta, Marc Giró despidió temporada de 'Cara al show' con un 4,3% de share y 316.000 espectadores.
En la tarde, Telecinco continúa reforzando su nueva programación. 'El verano se mueve' marcó máximo por segundo día consecutivo con un 7,5% de cuota y 638.000 espectadores, mientras que 'De lunes a viernes' fue segunda opción en su franja con un 6% y 577.000 espectadores, quedándose por delante de 'Y ahora Sonsoles' (5,7%) en estricta coincidencia.
La jornada también estuvo marcada por San Fermín. La retransmisión del encierro arrasó en La 1 con un 47,2% de share y 745.000 espectadores, mientras que el momento del recorrido se disparó hasta un espectacular 60,7% y 1.343.000 espectadores. El arrastre benefició además a los magacines de la mañana: 'La Hora de La 1' lideró con un 25,8% y 502.000 espectadores, y 'Mañaneros 360' hizo lo propio con un 17,4% y 591.000 espectadores.
*En elaboración...
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
- El primer discurso de la infanta Sofía marca un nuevo paso en su papel dentro de la Corona
- Los Andic han pagado ya a la Agencia Tributaria catalana los impuestos asociados a la herencia del fundador de Mango
- Un socavón que el Govern atribuye a las obras de la L9 obliga a desalojar 93 viviendas del Putxet de Barcelona
- Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'Si no hubiera sido por el 'Waka Waka' no habría conocido al padre de mis hijos
- La Seguridad Social puede reconocer hasta cinco años de cotización por el cuidado de hijos
- Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente