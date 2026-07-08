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Martes 7 de julio

Audiencias TV ayer | '¡De lunes a viernes!' baja por culpa del Argentina-Egipto, pero ya gana a Sonsoles en coincidencia

El Argentina-Egipto reúne casi 3,8 millones de espectadores, La 1 arrasa con San Fermín y Cuatro vuelve a destacar en prime time.

'¡De lunes a viernes!'

'¡De lunes a viernes!' / Telecinco

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Carlos Merenciano

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Madrid
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El Mundial de fútbol volvió a monopolizar la atención de la audiencia. El trepidante Argentina-Egipto fue lo más visto del día en televisión al reunir a 3.757.000 espectadores y un 39% de cuota de pantalla en la tarde de La 1.

La cadena pública también lideró el access prime time con 'La Revuelta', que alcanzó un 12,1% de share y 1.278.000 espectadores. Después, 'Al cielo con ella' se despidió de la audiencia con un 8% de cuota y 619.000 espectadores.

El liderazgo del prime time entre las cadenas comerciales fue para Antena 3 gracias a 'En tierra lejana', que firmó un 11,6% de share y 828.000 espectadores. En Telecinco, la película 'Exposados' se quedó con un 6,8% y 451.000 espectadores.

Cuatro volvió a vivir una gran noche con 'Código 10', que alcanzó un 9,7% de cuota y 590.000 espectadores, firmando su segunda mejor cuota de 2026 y convirtiéndose en la segunda opción de la franja. En laSexta, Marc Giró despidió temporada de 'Cara al show' con un 4,3% de share y 316.000 espectadores.

En la tarde, Telecinco continúa reforzando su nueva programación. 'El verano se mueve' marcó máximo por segundo día consecutivo con un 7,5% de cuota y 638.000 espectadores, mientras que 'De lunes a viernes' fue segunda opción en su franja con un 6% y 577.000 espectadores, quedándose por delante de 'Y ahora Sonsoles' (5,7%) en estricta coincidencia.

La jornada también estuvo marcada por San Fermín. La retransmisión del encierro arrasó en La 1 con un 47,2% de share y 745.000 espectadores, mientras que el momento del recorrido se disparó hasta un espectacular 60,7% y 1.343.000 espectadores. El arrastre benefició además a los magacines de la mañana: 'La Hora de La 1' lideró con un 25,8% y 502.000 espectadores, y 'Mañaneros 360' hizo lo propio con un 17,4% y 591.000 espectadores.

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