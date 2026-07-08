Regreso fechado
Joaquín Prat despeja las dudas sobre su vuelta a Telecinco con 'El tiempo justo' en septiembre
El presentador ha confirmado que regresará después de varias semanas apartado de la televisión por el nacimiento de su hija.
Joaquín Prat ya tiene fecha de vuelta a Telecinco. El presentador ha confirmado que se reincorporará a la cadena el próximo 7 de septiembre, después de su baja por paternidad tras el nacimiento de su hija. Su regreso servirá para retomar su papel al frente de ‘El tiempo justo’, el magacín vespertino que conduce en la cadena.
El comunicador se despidió temporalmente de la audiencia el pasado 5 de junio, cuando explicó en directo que se apartaba durante unos meses para acompañar a su pareja y disfrutar de los primeros momentos junto a la pequeña. Entonces dejó claro que se trataba de una ausencia temporal y que el programa quedaba en manos del equipo.
El anuncio de su vuelta despeja las dudas sobre su continuidad en Mediaset. En las últimas semanas se habían alimentado especulaciones sobre su futuro televisivo, pero el propio presentador ha fijado ya el 7 de septiembre como fecha de regreso a Telecinco y a su programa.
Con esta reincorporación, la cadena recuperará a uno de sus rostros más consolidados para el arranque de la nueva temporada. Prat volverá a ocupar la tarde de Telecinco en una franja clave para la cadena, que ha renovado buena parte de su oferta vespertina en los últimos días.
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