A su manera
Henar Álvarez se despide de ‘Al cielo con ella’ reivindicando su libertad: “He hecho lo que me ha salido del coño”
La presentadora cerró temporada en La 1 con un discurso de agradecimiento al equipo y confirmó que el programa volverá en septiembre.
Henar Álvarez cerró la temporada de ‘Al cielo con ella’ con una despedida entre la emoción, el humor y la reivindicación. La presentadora hizo balance de una etapa clave para el formato, que este curso dio el salto a La 1, y dejó claro que el programa no se despide para siempre: RTVE lo ha renovado y volverá en septiembre.
La comunicadora quiso poner en valor el trabajo realizado por todo el equipo y explicó lo que significa para ella este espacio. “Para mí esto no es solo un trabajo, es mucho más, para mí y para todo el equipo”, afirmó antes de compartir algunos mensajes que habían recibido de los espectadores durante la temporada.
Álvarez leyó testimonios de personas que han acompañado el programa desde casa, entre ellos madres e hijas que lo veían juntas, amigas que compartían la emisión o mujeres recién separadas que encontraban en ‘Al cielo con ella’ “su momento”. La presentadora se emocionó, aunque intentó frenar las lágrimas con una broma muy propia de su tono: “No me gusta llorar porque soy una persona fuerte”.
Después, agradeció el apoyo recibido y defendió la singularidad del formato dentro de la televisión pública. “Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este es un programa de la televisión pública hecho para entretener, pensar y con un contenido que no se hace en ningún otro sitio y del que estamos muy orgullosas”, dijo antes de lanzar su frase más comentada.
“A mí ese contenido siempre me ha traído muchos problemas, así que si os puedo dar un consejo es que cuando alguien me ha dicho que ‘así no se pueden hacer las cosas’, yo siempre he hecho lo que me ha salido del mismísimo coño”, remató entre risas y aplausos.
La despedida terminó con una versión propia de ‘My Way’, de Frank Sinatra, con la que confirmó la renovación del programa. “Y ya llegó el final, puedo decir: ¡vuelvo mi gente! No es drama nacional, pues renovamos con el ente”, cantó Henar, antes de que Ana Morgade y el resto de colaboradores se sumaran al cierre con otro mensaje en clave de declaración de intenciones: “Estoy aquí y volveré a mi manera”.
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