Antena 3 arriesga la semifinal de ‘Tu cara me suena’ en directo y la enfrenta con el partido de la Selección Española contra Bélgica

Antena 3 no moverá ficha pese al partido de la Selección Española en el Mundial 2026. La cadena mantendrá este viernes, 10 de julio, la emisión de la segunda semifinal de ‘Tu cara me suena 13’, que además se celebrará en directo, una decisión poco habitual en una noche marcada por uno de los grandes eventos deportivos del año.

El España-Bélgica arrancará a las 21:00 horas en La 1, con el pase a semifinales del Mundial en juego. El encuentro podría alargarse hasta la prórroga e incluso a los penaltis si no hubiera ganador en el tiempo reglamentario, lo que dejaría a buena parte del prime time concentrado en la cita futbolística.

Aun así, Atresmedia apuesta por conservar una de sus marcas más fuertes. ‘Tu cara me suena’ comenzará a las 22:00 horas y buscará retener a su público fiel con una gala clave para conocer nuevos finalistas. La decisión supone una muestra de confianza en el formato, que no descansará ni será desplazado pese a la competencia directa de la Selección.

La estrategia fue adelantada por Tinet Rubira, director general de Gestmusic, a través de sus redes sociales. “Tenemos semifinal en directo”, escribió al confirmar que el programa mantendrá su emisión prevista. La gala servirá para completar parte del grupo de aspirantes al triunfo final, después de que J Kbello lograra el primer pase en la anterior entrega.

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El movimiento contrasta con lo que suelen hacer las cadenas en noches de grandes partidos, cuando muchas optan por reservar sus principales bazas para evitar el desgaste frente al fútbol. Telecinco, salvo cambios no anunciados todavía, también mantendrá ‘¡De viernes!’.